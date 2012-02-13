صنعت ساری جایگاه خود را در دسته یک فوتبال کشور حفظ می کند

رضا تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازیکنان تیم انگیزه زیادی برای پیروزی در این مسابقه و انتقام شکست دور رفت از تیم گسترش فولاد دارند که امیدواریم بتوانیم حریف تبریزی خود را مغلوب کنیم.

وی افزود: روند ناکامی های تیم را با پیروزی خانگی مقابل فولاد گستر تبریز در ساری قطع خواهیم کرد و با حمایت هواداران پرشور خود، ازانتهای جدول رده بندی فاصله می گیریم.

تقوی بیان داشت: سرمربی تیم فوتبال صنعت ساری به شکست مقابل ابومسلم خراسان اشاره کرد و افزود: اگر می توانستیم در این دیدار از موقعیت های گلزنی خود به خوبی استفاده کنیم، کسب امتیاز در این مسابقه خارج از خانه دور از دسترس نبود.

تیم فوتبال صنعت ساری، در پایان هفته هجدهم دسته اول فوتبال کشور با 15 امتیاز در رده چهاردهم و انتهای جدول رده بندی گروه اول این رقابتها قرار دارد.

این تیم روز چهارشنبه در ورزشگاه شهدا ساری، میزبان تیم گسترش فولاد تبریز است.



