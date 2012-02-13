تمام ظرفیتهای بخش کشاورزی کردستان بهره برداری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی در جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان کردستان اظهار داشت: بهره مندی حداکثری از پتانسیل های بخش کشاورزی با استفاده از نیروهای متخصص استان زمینه تحولی عظیم در کردستان را فراهم می کند و باعث افزایش تولید می شود.

وی توسعه بخش کشاورزی را یکی از برنامه های اصلی در استان کردستان عنوان کرد و افزود: دولت در راستای تقویت بخش کشاورزی استان کردستان برنامه ریزی ویژه ای را در دستور کار قرار داده است و به همین دلیل از برنامه ها و طرح های تولیدی در حوزه کشاورزی به صورت ویژه حمایت می شود.

استاندار کردستان بیان کرد: اجرای طرح عظیم توسعه کشاورزی در کشور و به تبع آن در استان کردستان زمینه استفاده از ظرفیت های بالقوه خدادادی منطقه را فراهم می کند و شکوفایی اقتصادی استان را در پی دارد که از همه متولیان این بخش انتظار می رود در راستای عملی کردن این مهم برنامه ریزی کنند.

شهبازی با اشاره به اجرای طرح های موفق در دوران دولت نهم و دهم در سراسر کشور گفت: به طور قطع تحرک در بخش کشاورزی و استفاده از توان بالای کشور در این حوزه نیز به یکی از افتخارات این دولت در آینده تبدیل می شود و باید کردستان در این زمینه پیشرو باشد.

وی با اعلام اینکه اعتبار مورد نیاز اجرای این طرح کشوری از طریق صندوق توسعه ملی تامین می شود، عنوان کرد: انتظار می رود مسئولان و مدیران اجرایی استان فراتر از دستورالعمل های جاری و به عنوان یک وظیفه شرعی و ملی و البته در چارچوب قانون، به اجرای هرچه موفق تر این طرح کمک کنند.

استاندار کردستان در پایان بر لزوم توجیه فرمانداران، بخشداران و روسای سازمان جهاد کشاورزی شهرستان های تابعه و کلیه کسانی که به نوعی دست اندرکار امور کشاورزی استان هستند برای اجرای موفق این طرح تاکید کرد و افزود: اعتبارات بسیار مناسبی در سطح ملی در راستای تحول در حوزه کشاورزی استان پیش بینی شده است.