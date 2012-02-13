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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۱۶

موشک اروپایی "وگا" پرتاب شد

موشک اروپایی "وگا" پرتاب شد

موشک پرتاب گر وگا آژانس فضایی اروپا در ساعت 11:00 به وقت مرکزی اروپا از پایگاه فضایی "کوئورو" در گویان فرانسه پرتاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز دوشنبه 13 فوریه در ساعت 11:00 به وقت مرکزی اروپا (13:30 به وقت ایران) موشک پرتاب گر وگا از پایگاه فضایی "کوئورو" در گویان فرانسه به همراه 2 ماهواره و 7 مینی ماهواره پرتاب شد.

همانطور که پیش بینی شده بود این موشک 1 دقیقه و 58 ثانیه پس از پرتاب خاموش و موتور زنیت 233 وارد عمل شد.

اولین ماموریت وگا که VV01 نام دارد و هدف آن بررسی کل سیستم پرتاب است، 2 ماهواره به نامهای "لارس" و "آلما- ست 1" را به همراه 7 مینی ماهواره از دانشگاههای اروپا به مدار حمل کرد.

براساس گزارش آنسا، پروژه ساخت این موشک آژانس فضایی اروپا که 766 میلیون یورو هزینه داشته با همکاری کشورهای ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، بلژیک، هلند، سوئیس و سوئد اجرا شده است.

کد مطلب 1533118

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