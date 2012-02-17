به گزارش خبرنگار مهر، زمزمه استفاده از دستگاههای پارک حاشیه ای و خداحافظی با پارکبانها از پایان مهرماه در میان مسئولان پلیس راهور و شهرداری مطرح شد. سردار حسین رحیمی رئیس پلیس راهور تهران شهریورماه سال 89 هنگامی که سکان هدایت این پلیس را در دست گرفت ساماندهی پارکبان ها را در دستور کار قرار داد. البته این وعده ها با گذشت نزدیک به 16 ماه عملی شد و دستگاههای پارک حاشیه ای جایگزین پارکبانها شدند.

راه‌اندازی هزار دستگاه پارک حاشیه ای/ خداحافظی با پارکبان ها

روز دهم بهمن هزار دستگاه پارک حاشیه ای به صورت پایلوت در تهران راه اندازی شد تا جایگزین پارکبان ها شود. سه خیابان خالد اسلامبولی،بیهقی و احمد قصیر به این دستگاه ها مجهز شد تا رانندگان برای پارک مجبور باشند هزینه ای را پرداخت کرده و البته از شر ترافیک و پارک های دوبله رها شوند.

این دستگاهها که در دو محدوده طرح ترافیک و سایر نقاط نصب می شوند با دو نرخ 300 و 600 تومان در هر ساعت کار می کنند. البته در نقاط غیر از محدوده ترافیک هزینه پارک در ساعت اول و پس از گذشت یک ساعت 400 تومان محاسبه می شود. این در حالی است که هزینه پارک در محدوده طرح ترافیک ساعتی 600 تومان است و برعکس کشورهای دیگر که تنها دو ساعت اجازه پارک وجود دارد با این دستگاهها می توان تا 10 ساعت نیز در کنار خیابان خودرو پارک کرد.

چراغ قرمز دستگاه زنگ خطر جریمه/ پرداخت هزینه با کارت شهروندی

هرکدام از دستگاههای پارک برای 8 خودرو در نظر گرفته شده و با شماره گذاری جای پارک خودروها براساس شماره های دستگاه برای هر فرد شماره جداگانه ای ثبت می شود. در صورتیکه راننده ای هزینه پارک را با کارت شهروندی پرداخت کرده باشد چراغ شماره دستگاه سبز می شود. اگر راننده ای از پرداخت هزینه پارک خودداری کند ماموران با دیدن چراغ قرمز دستگاه اعمال قانون می کنند.



جریمه 20 هزار تومانی در انتظار رانندگان/ نارضایتی شهروندان

اگرچه بسیاری از شهروندان اجرای این طرح و نصب دستگاهها را باعث بهبود وضعیت جای پارک و ساماندهی توقف توبله می دانند اما بسیاری نیز با انتقاد از جریمه های ماموران پلیس با توجه به زمان نشان دهنده این دستگاه معتقدند پلیس باید فکری به حال زمان این دستگاهها کند تا از جریمه غیر واقع رانندگان خودداری شود.

یکی از اپراتورهای این دستگاهها در این باره به مهر گفت: اگر راننده ای پس ازاتمام زمان پارک اقدام به شارژ مجدد نکند چراغ محل پارک خودرویش قرمز شده و پلیس او را جریمه می کند. این در حالی است که وقتی راننده ای هزینه پارک را می دهد با گذشت چند دقیقه پلیس نباید خودرو را جریمه کند.



اپراتورهایی با 300 هزار تومان حقوق/ قرارداد نداریم

یکی از اپراتورهای دستگاه های جدید که مسئول فروش کارت شهروندی و اطلاع رسانی به رانندگان است با انتقاد از حقوق کم و نداشتن مزایا گفت: تنها با ماهی 300 هزار تومان و بدون هیچ قراردادی از ساعت 7 صبح تا 3 بعد از ظهر کار می کنیم. قبلا اپراتور اتوبوس های بی آرتی بودیم که ما به این مکان منتقل شدیم. شرکت ما با شهرداری قرارداد دارد و ما به عنوان نیروی شرکتی بدون مزایا و امنیت شغلی بکار گرفته می شویم.



پول در کدام حساب واریز می شود

یکی از موضوعات مناقشه برانگیز اجرای این طرح واریز درآمدهای ان به خزانه دولت یا حساب شهرداری است. اگرچه هزینه خرید کارت شهروندی در حساب شهرداری واریز می شود اما مشخص نیست که این پول در خزانه دولت یا حساب شهرداری واریز می شود. این درحالی است که دبیر شورای عالی ترافیک واریز این درآمدها به حساب شهرداری را غیر قانونی می داند.

نصب 15 هزار دستگاه تا پایان بهمن

رئیس پلیس راهور تهران با اعلام اینکه تا پایان بهمن، پانزده هزار دستگاه در تهران نصب می شود به مهر گفت: به زودی تمام شهر تهران به این دستگاهها مجهز می شود تا پارک حاشیه ای در سطح شهرساماندهی شود. سعی می کنیم مشکلات موجود را پس از اتمام زمان پایلوت برطرف کنیم.