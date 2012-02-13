به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانهای میهمانان خارجی چهارمین جشنواره داستان انقلاب صبح امروز در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.
مجتبی رحماندوست، رییس دفتر ادبیات بیداری حوزه هنری ضمن بیان اینکه اولین بار است که در حوزه ادبیات داستانی میهمانانی خارجی داشتهایم، گفت: در عالم، قصهنویس کم نیست، اما قصهنویسان معتقد به ادبیات مقاومت و بیداری اسلامی هم زیاد نیستند.
وی ادامه داد: در جهان عرب دو نگاه در حوزه ادبیات داستانی وجود دارد؛ ادبیات طبیعی که ادبیات سازشکارانه است و در مقابل آن هم ادبیات مقاومت قرار دارد. این نویسندگانی هم که در این جلسه حضور دارند از جنس نویسندگان ادبیات مقاومت هستند.
مشاور سابق رییس جمهور افزود: در تابستان سال 2001 اولین کنفرانس ادبیات مقاومت در دمشق تشکیل شد که سه نویسنده از ایران هم در آن شرکت داشتند و این سرآغاز ارتباط بین نویسندگان ما با نویسندگان حوزه مقاومت در کشورهای دیگر بود.
وی در پایان گفت: از این دوستان ترک، سوری، لبنانی و فلسطینیای که در این نشست حضور دارند، خواستهایم تا در کشورهایشان جشنوارهای با موضوع ادبیات داستانی مقاومت و به خصوص با مضامین مصر، بحرین، تونس، لیبی، یمن، عربستان و در راس آنها فلسطین برگزار کنند و نفرات اول تا سوم این جشنوارهها را به ما معرفی کننند تا سال آینده میهمان ایران در همایش بینالمللی داستان مقاومت که حوزه هنری برگزار میکند، باشند.
در ادامه دکتر حسن حمید از نویسندگان فلسطینی به عنوان اولین میهمان سخنان خودش را آغاز کرد. وی با بیان اینکه از فلسطینیان رانده شده است، گفت: در فلسطین بیش از هزار نویسنده در صد سال گذشته حضور داشتهاند و نوشتهاند، ولی شاید شما کمتر از انگشتان یک دست از این نویسندگان را میشناسید که آن هم به دو دلیل است: اول اینکه اسراییل دشمن هر نویسندهای است که درباره فلسطین مینویسد؛ چون هدف آنها حذف هویت فلسطینیان است و دوم که جای تاسف بسیار دارد، برمیگردد به دوستان عرب و غیرعربی که از فلسطین و نویسندگان فلسطینی در هیچ حوزهای از نوشتن گرفته تا توزیع حمایتی نمیکنند.
جمال شاکار از نویسندگان ترک و عضو اتحادیه نویسندگان آزاد ترکیه، سخنران دیگری بود که سخنان خود را این گونه آغاز کرد: نویسندگان ترک گستره بسیار وسیعی را برای خودشان در حوزه مقاومت تعریف کردهاند که از بوسنی تا آسیای مرکزی و از قاره آفریقا تا چچن و ... را در بر میگیرد.
وی ادامه داد: ادبیات ترکیه در سالهای دهه 50 میلادی تحت تاثیر ادبیات فرانسه و به خصوص نگاه اگزیستانسیالیستی آن بودند، ولی از دهه 70 میلادی این نگاه تغییر کرد و به ادبیات کمونیستی و ضدامپریالیستی سوق پیدا کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی همه چیز در ادبیات ترکیه هم تغییر کرد و انقلاب اسلامی ایران مانند چراغی تاریکیهایی که روی انسانیت بود را روشن کرد و ادبیات دوباره به سمت انسانیت برگشت.
مالک صعور از سوریه، نویسنده و فعال فرهنگی و ادبی این کشور هم در سخنانی با بیان اینکه ادبیات مقاومت ریشه در تاریخ عرب دارد، گفت: موضوع مقاومت هم در اسم و هم در فعل تاریخ عرب وجود داشته است، ولی امروزه جریان غرب و به خصوص اسراییل در تلاش برای از بین بردن این هویت است.
وی در ادامه اظهار داشت: چنین دشمنی مسیح را دو هزار سال قبل به صلیب کشید؛ چون در مقابل آنها ایستاد و ادبیاتی که ما آن را دنبال میکنیم، دشمن چنین دشمنی است. سوریه هم از اول در این امر پیشقدم بوده است؛ ابتدا در شعر و بعد هم در داستان آن هم با استادی مانند شهید غسان کنفانی که افتخار شاگردی ایشان را داشتهام.
احمد اورس، رییس اتحادیه نویسندگان آزاد ترکیه هم در ادامه این نشست گفت: ما ادبیات مقاومت را بسیار گسترده میدانیم و این گستره از انقلاب ایران تا حمایت از کارگران ستمکشیده را در بر میگیرد. به خصوص بحث انتفاضه فلسطین که موضوعی الهامبخش برای نویسندگان ترک بوده و به صورت ویژهتری تجاوز به غزه و جنگ 22 روزه که در ادبیات ما بسیار گسترده منعکس شد.
دکتر علی حجازی از لبنان هم به عنوان آخرین کسی که صحبت کرد، با بیان اینکه ادبیات مقاومت ما برگرفته از قرآن است، گفت: قبل از سال 1988 که اسراییل بیروت را اشغال کند، نویسندگان ما تحت تاثیر ادبیات کمونیستی بودند، ولی بعد از آن و مقاومتی که در لبنان علیه اسراییل آغاز شد، این فضا تغییر کرد و قرآن و اقوال بزرگان دین اساس ادبیات مقاومت را در لبنان شکل داد.
وی با بیان اینکه درباره لبنان و فلسطین و مقاومت آنها چندین داستان نوشتهام، گفت: در پایان افتخار میکنم بگویم در حال نوشتن داستانی درباره انقلاب مردم ایران و نقش آن در بیداری اسلامی بر اساس مطالعات تاریخی و ادبی ایران هستم.
در پایان این نشست مجتبی رحماندوست در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد اینکه آیا به فکر راهاندازی بخش بینالملل جشنواره داستان انقلاب هستید، گفت: این مورد را باید از آقای فردی بپرسید، ولی تا آنجا که من مطلع هستم، قرار بوده این نویسندگان فقط با این جشنواره آشنا شوند.
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