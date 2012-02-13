به گزارش خبر گزاری مهربه نقل از سپاه نیوز؛ سردارسرلشکر سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت شهادت سردار احمد سوداگر رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس، پیامی صادر کرد، که صبح امروز در مراسم تشییع و تدفین پیکر سردار سوداگر در دزفول توسط معاون روابط عمومی و تبلیغات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس قرائت شد.

متن کامل پیام به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم ، من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوالله علیه، فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا (احزاب ـ23).



از مؤمنین مردان بزرگی هستند که بر عهد خود با خدا راستگو هستند. از ایشان کسانی عهد صادقانه را به سرانجام رساندند و کسانی در انتظارند.

مردم غیور و ولایتمدار و انقلابی خوزستان، مؤمنین مجاهد و مبارز و شهیدپرور دزفول ـ طوبی لکم و حسن ماب ـ مرحبا به شما که فرزندان غیور و فرماندهان رشیدی برای خدمت به انقلاب و سربازی در رکاب امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای عزیز تربیت کرده‌اید و همواره در این راه نورانی سرمشق امت اسلامی بوده و خواهید بود، امام زمان(ع) از شما راضی و خشنود باد.

عاقبت جان شیفته و آبدیده در کوره مبارزه و جهاد و حماسه و تلاش حاج احمد سوداگر فرزند غیور خوزستان و سردار شجاع و صمیمی و با درایت ولایت و دلاوری غیور جبهه‌های نبرد با دشمنان خدا، از زندان دنیا و قفس تن خسته و مجروح او با اشتیاق به محضر پروردگارش پر کشید تا در محفل انس شهیدان و مقربان و در جمع همرزمان و همسنگران شهیدش جاودانه از نعیم خاص حق تعالی متنعم باشد.

او از آغاز نوجوانی با جسارت و شور انقلابی و اخلاص همراه نهضت مقدس اسلامی ملت بزرگ ایران گام در مسیر مبارزه با طاغوت نهاد و در جریان مبارزه با ضد انقلاب جاهل مانند کوه استوان ماند و بلافاصله در موضع مقابله با تحرکات مرزی دشمن بعثی با همه وجود خود در مرزهای سرزمین اسلامی در غرب منطقه دزفول در میدان جهاد حاضر شد. بار سنگین مسئولیت‌های خطیر را یکی پس از دیگری بر دوش کشید و در کنار شهیدان عالی مقام جبهه‌های جنگ و فرماندهان بزرگ دفاع مقدس با صبوری و تحرک و اخلاص و تیزهوشی فوق‌العاده تمام سال‌های دفاع مقدس را در میان خاکریزهای خودی و دشمن به گرد‌آوری و تحلیل اطلاعات از دشمن و ارائه ایده در حوزه اطلاعات نظامی صحنه نبرد پرداخت و در این راه بارها، تن او مجروح شد و گرچه از همان ابتدای حضور، پای خود را در راه خدای متعال در صحنه نبرد از دست داد قهرمانه ایستاد.

او یادآور شهیدان باقری، نیاکی، همت، اقارب پرست، باکری، کاظمی، صیاد و صدها فرمانده شجاع و رزمنده و جانباز با نام و گمنام است که مخلصانه و مدبرانه و عاشقانه ندای اسلام و قرآن و ولایت را از انفاس قدسی خمینی بزرگوار و خامنه‌ای عزیز با جان دل شنید و پرچم مقدس و پرصلابت نهضت علوی(ع) و حسین(ع) را تا سپردن با صحاب آن حضرت بقیه الله الاعظم(ارواحنا فداه) به دوش کشید.

سردار سوداگر مردی بلندهمت و دوراندیش بود که با آینده‌نگری و تیزبینی خدمات ماندگاری برای نظام پایه‌ریزی کرد و در آخرین تلاش‌های عالمانه و شجاعانه خود به عنوان مسئول پژوهشگاه دفاع مقدس در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در ستاد کل نیروهای مسلح با نگاه راهبردی و درک عمیق از بسترهای شکل‌گیری فتنه و میدان عمل فتنه گران علیه نظام اسلامی، با وارد کردن مساله دفاع و دفاع مقدس در نظام آموزش عالی کشور، میدان دیگری از خدمت به نظام و دفاع مقدس و فرهنگ و تفکر بسیجی، بر روی علاقه‌مندان به تداوم و ارتقای آرمان‌های انقلاب و دفاع مقدس گشود و از این مسیر، امکان بیمه کردن ارزش‌های متعالی دفاع مقدس و انقلاب اسلامی را در میان جوانان به ویژه اقشار نخبه و تحصیل کرده، افزایش داد.



این تنها یک نمونه از آثار اخلاص و مجاهدت مردان خداست و سردار سوداگر با این آخرین تلاش خود اثبات کرد که با توکل و ایمان و اخلاص، می‌توان در عین محدودیت و محرومیت، کارهای بزرگ و ماندگار کرد همان طور که حضرت امام خمینی(ره) و مردم مومن ایران اسلامی با دست خالی ولی ایمان متعالی و جهاد عظیم خود طومار رژیم طاغوت را در هم پیچیده و بنای عظیم جمهوری اسلامی ایران را برای سرنگونی همه طاغوت‌های عالم پایه‌ریزی کردند. آری، سربازان خمینی(ره) و خامنه‌ای عزیز همچون امام خود، موجب شگفتی و اسوه واقعی مومنان و مبارزان هستند.

در پایان با درود بیکران به روح پاک سردار شهید جانباز عالی مقام و خستگی‌ناپذیر دفاع مقدس، استاد و دانشمند گمنام عرصه جهاد اصغر و جهاد اکبر حاج احمد سوداگر، از محضر حق تعالی درخواست داریم روح این شهید عزیز را در جوار حضرت رسول‌الله(ص) و ائمه طاهرین، با حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و اصحاب و رهروان آن حضرت محشور و متنعم بفرماید.

درود بیکران به روان مطهر حضرت امام خمینی(ره) و رهروان شهیدش و سلام به محضر گرامی رهبر معظم انقلاب و فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای عزیز و سلام بر مهدی فاطمه ابا صالح المهدی که جهان در انتظار اوست.

