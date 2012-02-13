البرز قلب تپنده هنر کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم گله دار زاده ظهر دوشنبه در نشست خبری با موضوع جشنواره هنرهای تجمسی هنرستانهای کشور در استان البرز در جمع خبرنگاران گفت: در سال جاری دولت خدماتی را در قالب جشنواره های متعدد فرهنگی هنری ارائه کرد تا تمام شهروندان از این خدمات در دسترس و معرض دید بهره مند شوند.



وی افزود: همت و تلاش مسئولان استان در امر فرهنگ و هنر و اجری برنامه های مختلف جشنواره بین اللملی فجر در البرز باعث شد تا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون هنری وزیر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز به دلیل موفقیت در اجرای این برنامه ها تقدیر کنند.



گله دارد زاده در ادامه البرز را قلب تپنده هنر کشور نامید و گفت: اجرای برنامه ها و فعالیتهای مختلف هنری در یک استان و در این مدت زمان کوتاه بی نظیر است و امروز شاهد آن هستیم که البرز در تمام شاخه ها یک نقطه قوت است.



معاون هنری، سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز با مرور برنامه های جشنواره فجر گفت: در این مدت از مجموع فیلمهای بخش مسابقه جشنواره که در کرج به نمایش درآمدند، 38 اکران داشتیم و در این بازه زمانی 9 هزار و 500نفر از فیلمها دیدن کردند که این رقم امروز در آخرین اکران فیلم ها با " نارنجی پوش" به رقم بالاتری خواهد رسید.



وی افزود: در طول این مدت سعی کردیم که با ارائه بلیط الکترونیک فرایند تماشای فیلم را برای مخاطبان و شهروندان کرج آسان تر کنیم و این برنامه ریزی حتی از سفرهای درون شهری هم کاست. این خدمات در سالهای بعد بیشتر خواهد شد.



گله دار زاده گفت: هر چند در این بین نواقصی هم وجود داشته و وعده هایی مانند برگزاری جلسات نقد و بررسی عملی نشد، اما برای اولین سال و این حجم فعالیت روند کار بی نظیر بوده و در سال آینده از این تجربیات برای هرچه بهتر شدن برنامه های جشنواره بین اللملی فجر بهره خواهیم بود.