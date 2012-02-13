به گزارش خبرنگار مهر، صبای قم یکی از معدود تیم‌های حاضر در یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور است که در 25 هفته سپری شده از این رقابت‌ها تا کنون از جایگاه پنجم جدول پائین تر نرفته اما این تیم در جمع ملی پوشان کشورمان بازیکنانی ندارد.



صبای قم در این فصل با ترکیبی از بازیکنان جوان، جویای نام و کم نام و نشان خود را در حالی به عنوان پدیده رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور معرفی کرده است که تیم بزرگی همچون پرسپولیس تهران با مخارج سنگین و بازیکنان سرشناس، نتوانسته است در لیگ یازدهم موفق عمل کند.



ویسی و شاگردانش در این فصل با کمترین هزینه‌ها در لیگ یازدهم فوتبال باشگاه‌های کشور حضور یافته‌اند و به گواه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر، صبای قم یکی از معدود تیم‌هایی است که توانسته است رقم‌های هنگفت و سرسام آور قرار داد بازیکنان فوتبال را بشکند و سقف مورد نظر را رعایت کند.



این تیم در لیگ امسال بازیکنانی همچون حامد لک، مرتضی کاشی، میلاد نوری، اکبر صادقی، کریم اسلامی، مجید هوتن و حتی غلامرضا عنایتی با تجربه را به عنوان بازیکنانی آماده به لیگ برتر فوتبال ایران معرفی کرده‌ است اما در لیست اخیر دعوت شده، در تیم ملی بازیکنی ندارد.



تیم ملی در راه انتخابی جام جهانی 2014 برزیل



نکته جالب توجه این است که در لیست جدید تیم ملی فوتبال کشورمان در راه دیدار با قطر در آخرین بازی انتخابی جام جهانی 2014 برزیل، از تیم‌های قعر جدولی که امسال هرگز فروغی در لیگ برتر نداشته‌اند مانند مس کرمان، فجر شهید سپاسی شیراز و داماش گیلان در لیست کارلوس کیروش حضور دارند و حتی از تیم بحران زده ذوب آهن نیز بازیکن دعوت شده است اما صبای قم در این بین مورد بی مهری این مربی پرتغالی قرار گرفته است.



اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان در حالی اعلام شد که از سوی کارلوس کی روش 37 بازیکن به تیم ملی فوتبال دعوت شدند و البته نام 10 نفر آنها بعد از دیدارهای هفته بیست و ششم لیگ برتر از فهرست بازیکنان اعزامی به قطر حذف خواهد شد.



دعوت از 27 ملی پوش بعد از بازی‌های هفته بیست و ششم



چهارشنبه شب و پس از برگزاری دیدارهای هفته بیست و ششم لیگ برتر، اسامی 27 بازیکن اعلام خواهد شد تا تیم ملی را در اردوی دوبی همراهی کنند، ضمن اینکه در بازگشت به تهران، از میان 27 بازیکن مورد نظر، 23 فوتبالیست برای دیدار روز دهم اسفند با قطر برگزیده خواهند شد.



مهدی رحمتی، خسرو حیدری، فریدون زندی، آرش برهانی، پژمان منتظری و علی حمودی از استقلال)، علی کریمی، مازیار زارع، محمد نوری، غلامرضا رضایی، علیرضا نورمحمدی، امیرحسین فشنگچی و مهرداد پولادی از پرسپولیس، محسن فروزان، احسان حاج صفی، قاسم حدادی فر و محمد ابراهیمی از تراکتورسازی تبریز، محمد غلامی از داماش گیلان، محمدباقر صادقی، حسین ماهینی و محمد قاضی از ذوب‌آهن اصفهان، کریم انصاری‌فرد از سایپا، سیدجلال حسینی، محسن بنگر و سیدمهدی سیدصالحی از سپاهان اصفهان، مهدی رجب زاده و رضا حقیقی از فجرسپاسی شیراز، رضا نوروزی از فولاد خوزستان، شجاع خلیل‌زاده از مس کرمان، محسن مسلمان از ملوان بندرانزلی، سوشا مکانی از نفت تهران و جواد نکونام، علیرضا حقیقی، هادی عقیلی، پژمان نوری، محمدرضا خلعتبری و اشکان دژآگه بازیکنان لژیونر نفرات دعوت شده به تیم ملی هستند.



گفتنی است: تیم ملی فوتبال کشورمان صبح روز جمعه بیست و هشتم بهمن عازم دوبی خواهد شد و تا پنجم اسفند در این شهر اردو و یک دیدار تدارکاتی خواهد داشت که این دیدار روز چهارم اسفند ماه با تیم ملی اردن در ورزشگاه الوصل برگزار خواهد شد.



همچنین در ادامه برنامه‌های در نظر گرفته شده از سوی کادر فنی، تیم ملی کشورمان شامگاه پنجم اسفند به ایران بازخواهد گشت و از بعدازظهر روز ششم اسفند تمرینات خود را در تهران ازسر خواهد گرفت تا خود را برای دیدار دهم اسفند برابر قطر آماده کند.

