شناسایی دو هزار و 452 بیمار خاص در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک صفاری اظهار داشت: تا کنون 315 بیمار هموفیلی، 126 بیمار تالاسمی، یک هزار و 145 بیمار مبتلا به ام اس و 866 بیمارمبتلا به نارسایی مزمن کلیه شناسایی شده است.

وی ادامه داد: چهار گروه از بیماریها هموفیلی، تالاسمی، نارسایی مزمن کلیه و ام اس به علت هزینه های درمانی سرسام آور، نبود درمان قطعی و بروز و شیوع بالا در جامعه تحت حمایت ویژه وزارت بهداشت و همچنین سازمانهای بیمه گر قرار گرفته است.

صفاری با اشاره به بازدید از مراکز و انجمنها و کانونهای بیماران خاص ضمن تاکید بر لزوم رفع مشکلات این نهادها، عنوان کرد: به علت افزایش روز افزون برخی از بیماران خاص مانند ام اس و دیالیزی نیازسنجی دقیق با توجه به امکانات موجود انجام شده که نسبت به رفع مشکلات برنامه ریزیهای لازم انجام شده است.

مدیر امور بیماریهای خاص و فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه گفت: این در حالی است که بیماران خاص مورد حمایت نهادهای ذیربط بوده و اعتبارات تخصیصی متمرکز و موردی بطور مستقیم و با ارایه مستندات لازم جذب می شود.

صفاری ضمن تاکید بر لزوم اشاعه فرهنگ اهدای عضو در جامعه با بیان اینکه طی سال گذشته 10 مورد پیوند انجام و منجر به اهدای 20 کلیه و 10 کبد به بیماران نیازمند شد، افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون نیز 12 مورد پیوند انجام و 24 کلیه و 12 کبد به افراد نیازمند پیوند شده است.