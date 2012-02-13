به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صوفی معاون صدا درباره برگزاری جشنواره بین المللی نغمه های آسمانی در نشست خبری که ظهر امروز به همین مناسبت برگزار شده بود، گفت: خرداد ماه سال 91 جشنواره بین المللی نغمه های آسمانی را در بخش‌هایی چون اذان، دعا، ابتهال، تواشیح و همخوانی قرآن کریم برگزار خواهیم کرد. همچنین مقالات پژوهشی را در بخش جنبی و بیداری اسلامی را در بخش ویژه خواهیم داشت.

وی افزود: تببین و تبلیغ شعائر اسلامی با بهره‌گیری از نغمات دینی و مذهبی، یافتن بهترین شیوه‌های معرفی قرآن و اذان و ابتهال، گسترش و پاسداشت شعائر اسلامی، کشف، جذب و به کارگیری استعدادها در تولید اذان و نغمات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه افراد، گروه‌ها و نهادها و در نهایت تجلیل پیشکسوتانی که در این عرصه ورود کرده ‌اند جزو مهم‌ترین اهداف ما است.

معاون صدا با اشاره به تلاش برای صورت گرفتن فعالیت‌های علمی در این جشنواره یادآور شد: موضوع بیداری اسلامی و عنایت به اینکه زیربنای همه حرکت‌های انقلابی و اسلامی یک سال اخیر تحت تاثیر آموزه‌های دینی، قرآنی و اسلامی بوده، در بخش ویژه ما حائز اهمیت است.

صوفی تصریح کرد: فراخوان شرکت در مسابقه را به کشورهای گوناگونی ارسال کرده‌ایم و مهلت ارسال آثار نیز تا 20 اسفند ماه سال جاری خواهد بود و همانطور که تاکنون دیده‌ایم این جشنواره مورد استقبال قرار خواهد گرفت. به ویژه که قرآن و اذان از مهم‌ترین کلیدواژه‌های محور وحدت در جهان اسلام است.

معاون صدا همچنین از انتخاب هیات داوران متناسب با کشورهای شرکت کننده و کیفیت و کمیت آثار خبر داد و اظهار کرد: تاکنون فقط اعضای شورای سیاست‌گذاری انتخاب شده‌اند که از جمله آنها می‌توانم به موسوی قهار، طوسی،‌ حنیفی، بکایی، ابوالقاسمی، حشمتی و یاراحمدی اشاره کنم. در میان داوران نیز قطعا چند داوری خارجی خواهیم داشت.

صوفی درباره اذان‌های تازه‌ای که پس از برگزاری جشنواره از رادیو و تلویزیون پخش خواهد شد، تصریح کرد: تا سال 85 کلا هشت نوع اذان از صدا و سیما پخش می‌شد اما سال 88 از هفت اذان تازه رونمایی شد و سال 89 نیز همین تعداد اذان به فهرست قبلی افزوده شد. امیدواریم در ایام جشنواره نیز از چند اذان تازه رونمایی شود.

در این نشست خبری ابراهیم طاهری دبیر جشنواره نغمه‌های آسمانی و علیرضا نداف دبیر کمیته هیات داوران و گزینش آثار نیز حضور داشتند.