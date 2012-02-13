افتتاح "کالورت" بدنه سد رودبار لرستان/ جزئیات پروژه ایرانی - چینی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی قارونی نیک مجری سد و نیروگاه رودبار لرستان در این رابطه اظهار داشت: با توجه به نیاز استفاده از تونل انحراف اول به عنوان تخلیه کننده تحتانی ثانویه و ضرورت افزایش طول این تونل، احداث کالورت در دستور کار طرح قرار گرفت.

وی افزود: کالورت مذکور به طول 210 متر با مقطع ذوزنقه ای با حدود 40 هزار متر مکعب بتن ریزی اجرا شده و ظرفیت عبور 712 متر مکعب آب بر ثانیه را دارد.

قارونی نیک با بیان اینکه این کالورت ظرف مدت زمان کمتر از آنچه در طرح دیده شده بود، به بهره برداری رسید، یادآور شد: این عملیات در چارچوب سناریوی آبگیری طرح انجام شده و با این انحراف تا زمان فرا رسیدن آبگیری سد، پیمانکار اقدام به انجام عملیات باقیمانده در تونل شماره 1 که به عنوان تخلیه کننده تحتانی اصلی طرح عمل می کند، خواهد کرد.

سد روبار دارای حجم 4.6 میلیون متر مکعب است

وی ادامه داد: بدنه سد رودبار لرستان از نوع سنگریزه ای با هسته رسی مایل با حجمی بالغ بر 4.6 میلیون متر مکعب بر روی رودخانه رودبار از سرشاخه های دز شرقی واقع شده است.

مجری سد و نیروگاه رودبار لرستان افزود: این طرح با مشارکت مالی کشور چین به میزان 280 میلیون یورو تا 3 سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: هدف از احداث سد و نیروگاه رودبار لرستان کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به میزان 626 هزار تن در سال، کاهش هزینه استهلاک نیروگاه های حرارتی، اشتغال زایی در منطقه و ایجاد محیطی تفریحی و توریستی برای گردشگران داخلی و خارجی است.

قارونی نیک با بیان اینکه سرمایه گذاری این طرح 650 میلیارد تومان برآورد شده، پیش بینی کرد که پس از بهره برداری از این طرح سالیانه بیش از 60 میلیارد تومان بازگشت سرمایه داشته باشد.

وی گفت: نیروگاه برق آبی رودبار لرستان دارای دو واحد 225 مگاواتی است و سالانه 986 گیگاوات ساعت برق وارد شبکه خواهد کرد.

قارونی نیک افزود: پیش بینی می شود در زمان پیک کاری این طرح برای حدود یک هزار و 600 نفر شغل ایجاد شود.

موقعیت اجرای سد و نیروگاه رودبار

بنابر این گزارش، سد رودبار لرستان بر روی رودخانه رودبار از سرشاخه های شرقی حوضه آبگیر رودخانه دز و در فاصله حدود یکصد کیلومتری جنوب شهرستان الیگودرز در استان لرستان واقع شده است.

رودخانه رودبار از سرشاخه‌های اصلی شاخه شرقی دز یا بختیاری است. سر شاخه‌های اصلی این رودخانه شامل رودخانه‌های قلیان (که خود از سرشاخه‌های دره دزدان،‌ داعی و دره لکو تشکیل شده است)، رودخانه کاکلستان و رودخانه وهرگان است.

مساحت حوضه آبریز رودخانه تا محل احداث سد رودبار لرستان 2255 کیلومتر مربع و میزان متوسط جریان سالانه رودخانه در محل سد معادل 30.2 مترمکعب در ثانیه است.

حداقل دبی ماهیانه رودخانه پس از برداشت‌های بالادست در حدود 4.1 مترمکعب بر ثانیه و حداکثر آن در حدود 250.5 مترمکعب بر ثانیه بوده و برآورد سالیانه این رودخانه 957 میلیون مترمکعب و حداکثر سیلاب محتمل حوضه در حدود 3734 مترمکعب بر ثانیه است.

روند مطالعات سد و نیروگاه رودبار

ساخت سد و نیروگاه رودبار در این حوضه در قالب مطالعات مرحله پیش شناخت و شناخت طرح های تولید انرژی برقابی حوزه رودخانه دز و سرشاخه‌های آن تا قبل از بهمن ماه 1372 توسط مهندسین مشاور مهاب قدس انجام شد.

در آذر ماه 1373 مطالعات مرحله اول طرح سد و نیروگاه رودبار لرستان توسط مهندسان مشاور قدس نیرو آغاز و در بهمن ماه 1381 مطالعات فاز دوم طرح با مشارکت شرکت مهندسان مشاورقدس نیرو و رهبری شرکت مشاور انگلیسی هالکرو ادامه یافت و عملیات اجرایی راهها و تونلهای دسترسی و تونل انحراف درنیمه دوم سال 82 آغاز شد.

سد رودبار لرستان بر روی رودخانه رودبار از سرشاخه‌های شرقی حوزه آبگیر رودخانه دز و در فاصله حدود 100 کیلومتری جنوب شهرستان الیگودرز در استان لرستان واقع شده است.

ویژگیهای سد و نیروگاه رودبار استان لرستان

مورفولوژی رودخانه رودبار در این محدوده و چرخش مسیر آن در پایین‌دست محل احداث سد به‌گونه‌ای است که اختلاف ارتفاعی طبیعی حدود 300 متر را ایجاد می‌کند.

وجود اختلاف ارتفاع طبیعی بیش از 300 متر بین محور سد و نیروگاه و استقرار محل اجرای پروژه در استان لرستان و در مجاورت استانهای اصفهان و چهار محال بختیاری و خوزستان از جمله ویژگیهای این پروژه است.

تنوع آب و هوایی، توپوگرافی پر شیب، صعب العبور بودن و دسترسی های دشوار منطقه، وجود طبیعت بسیار بکر و زیبا و جاذبه های گردشگری در منطقه مانند آبشار آب سفید و همچنین عبور خط انتقال 400 کیلوولت شهید عباسپور – انجیرک از محل کلیدخانه طرح از دیگر ویژگهای این پروژه ملی است.