کشف 249 هزار عدد مواد محترقه/ باند سارقان به عنف در کردستان منهدم شد

علی احمدی تبار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات و برنامه های پلیس در راستای برخورد با مواد محترقه قاچاق اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی کردستان در پی انجام رزمایش سراسری مبارزه با قاچاق مواد محترقه مراتب را با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی کردستان پس از تلاش بی وقفه به مدت سه شبانه روز تعداد 249 هزار و 152 عدد انواع مواد محترقه، 9 هزار و 512 قوطی انواع مشروبات الکلی، 582 قطعه تجهیزات ماهواره ای، سه هزار و 190 لیتر سوخت قاچاق، بیش از 17 هزار نخ سیگار خارجی و 96راس احشام قاچاق را کشف و ضبط کردند.

وی با اشاره به دیگر اقلام قاچاق کشف شده در پی عملی شدن این رزمایش در استان کردستان یادآور شد: 512 دستگاه انواع لوازم صوتی و تصویری، 202 طاقه پارچه خارجی، سه هزار و 81 بسته لباس، 473 عدد قرص و اسپری جنسی، هشت هزار و 217 قلم انواع لوازم آرایش و یک قبضه سلاح جنگی را به همراه تعدادی فشنگ کشف کردند.

رئیس پلیس آگاهی کردستان در پایان با اشاره به نزدیک شدن به پایان سال و جشن چهارشنبه سوری و خطرناک بودن استفاده از مواد محترقه به ویژه برای افراد خردسال عنوان کرد: از شهروندان و هموطنان عزیز در روزهای پایانی سال انتظار می رود که مواظب فرزندان خردسال و حتی نوجوان خود باشند و مانع نگهداری و دپوی مواد محترقه به وسیله این گروه سنی در منازل یا انباریها، در کنار منبع گاز یا هرگونه مواد اشتعالزا یا آتش زا شوند زمینه برای بروز حوادث دلخراش و غیرقابل جبران فراهم نشود.

احمدی تبار در بخش دیگری از سخنان خود از انهدام یک باند چهار نفره سارقان به عنف خودرو به وسیله ماموران انتظامی استان کردستان خبر داد.

وی بیان کرد: ماموران پلیس آگاهی کردستان در پی دریافت یک فقره پرونده مبنی بر سرقت به عنف یک دستگاه خودرو مراتب را به طور ویژه با انجام اقدامات پلیسی در دستور کار خود قرار دادند.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان افزود: ماموران پلیس آگاهی کردستان پس از تلاش بی وقفه یکی از سارقان را پس از شناسایی و هماهنگی با مقام قضایی دستگیر و وی را مورد بازجویی دقیق و فنی پلیس قرار دادند.

وی از اعتراف متهم دستگیر شده به بزه انتسابی با همدستی سه نفر دیگر خبر داد و اظهار داشت: سه متهم فراری نیز به وسیله ماموران پلیس آگاهی کردستان دستگیر و خودروی سرقتی نیز کشف شد.

احمدی تبار در پایان بیان کرد: با توجه به دستگیری این چهار سارق حرفه ای یک باند سرقت به عنف خودرو در کردستان از بین رفت و متهمان پس از دستگیری با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

