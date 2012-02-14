ملیحه سعیدی؛ آهنگسازو نوازنده قانون درگفت گو با خبرنگار مهر گفت:اولین نگاه مخاطب یک کنسرت به لباس هنرمند است. با توجه به این موضوع من همیشه سعی میکنم از لباسهایی با المانهای فرهنگ اسلامی – ایرانی استفاده کنم.
وی ادامه داد: توجه به این موضوع و تأثیراتی که لباس هنرمندان در ذهنیت مخاطب دارد اهمیت تخصص طراحی لباس را مطرح کرده و ضرورت برای انجام اقدامات جدیدی در این رشته هنری ایجاد میکند.
سعیدی افزود: برگزاری جشنواره با هدف ترویج مدلهای فرهنگ اسلامی – ایرانی به حفظ آداب و رسوم کمک کرده و برای نهادینه شدن این ارزشها تلاش می کند.
آهنگساز آلبوم "دلنوا" با اشاره به فرهنگ و سنت های هر شهر تصریح کرد: حفظ اصالت فرهنگ هر شهر نیازمند تلاش طراحان است که همت به خلق آثاری کنند که نشانههای فرهنگی شهرشان را نشان داده و آن را با معیارهای امروزی و در محیط کار بانوان تطبیق دهند.
وی بیان کرد: رواج یک مدل لباس درهمه شهرهای ایران بدون توجه به مدلهای بومی، بیانگر کمبود مدلهای اسلامی – ایرانی در دسترس بانوان است.
این استاد دانشگاه ضمن اظهار امیدواری برای رونق این شاخه هنری خاطرنشان کرد: امکانات بسیار زیادی برای رونق این هنر فراهم شده اما فضایی برای ظهور استعدادها و خلاقیت وجود نداشته است، اکنون که با برگزاری جشنواره این موقعیت فراهم شده باید طراحان از آن استفاده کنند و هنرایرانی را نشان دهند و فرهنگ اسلامی – ایرانی را در این حوزه به صورت تخصصی نمایان کنند.
وی افزود: با توجه به اهمیت نوع پوشش هنرمندان در ارائه الگو به جامعه، طراحان لباس با ارج نهادن به فرهنگ اسلامی – ایرانی و خلاقیت در طرحها به جذابیت این حوزه کمک کرده و موجب استقبال بانوان و هنرمندان از این حوزه می شود
سعیدی عنوان کرد: ازهنرمندان انتظار بیشتری داریم که لباس متناسب با معیارهای اسلامی – ایرانی بپوشند و برای سایر مردم الگوی فرهنگی باشند.
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