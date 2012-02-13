9 هزار قلم کالای قاچاق در شهرستان مریوان کشف شد

عباس نظری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ماموران انتظامی شهرستان مریوان در پی دریافت خبری مبنی بر دپوی کالای قاچاق در یکی از مناطق حوزه استحفاظی مراتب را به طور ویژه و با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی در دستور کار خود قرار دادند و در یک عملیات منسجم این محل را شناسایی و نسبت به ضبط کالاهای قاچاق اقدام کردند.

وی از شناسایی انبار کالای قاچاق و بازکردن قفل آن پس از دریافت مجوز قضایی به وسیله ماموران انتظامی شهرستان مریوان خبر داد و افزود: ماموران پلیس مریوان در بازرسی از انبار مذکور بیش از شش هزار و 630 قلم انواع لوازم آرایشی، دو هزار و 530 عدد انواع قرصهای غیر مجاز و مقداری صابون، اسپری و آدامس را کشف کردند.

فرمانده انتظامی مریوان با بیان اینکه وارد کردن هرگونه مواد و وسایل آرایشی و همچنین دارو بدون مجوز رسمی از وزارت بهداشت ممنوع است و طبق قانون با افرادی که به صورت قاچاق اقدام به وارد کردن چنین اجناس و داروهایی می کنند برخورد می شود، عنوان کرد: تبلیغ شبکه های ماهواره ای در مورد استفاده از هر گونه داروی روانگردان و محرک جنسی تبلیغ کذب و دروغ است.

نظری یادآور شد: این داروها بنا به نظر پزشکان و متخصصان امر ضرر و زیان جبران ناپذیری برای مصرف کننده دارد که در صورت استفاده موجب آسیب های جسمی و روانی شدیدی در فرد مصرف کننده می شود که انتظار می رود شهروندان از خرید اینگونه اقلام به صورت جدی پرهیز کنند.

وی در پایان گفت: پلیس انتظامی شهرستان مریوان به صورت شبانه روزی و با استفاده از همکاری و مشارکت مردم با قاچاق کالا به صورت جدی برخورد می کند.