به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه پیش از ظهر دوشنبه با حضور استاندار قم، معاون سیاسی و امنیتی استاندار و برخی از مسئولان در محل نمایشگاههای دائمی افتتاح شد.
در حاشیه افتتاح این نمایشگاه، مدیر اجرایی نمایشگاه در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به اینکه ۷۸غرفه در این نمایشگاه حضور دارند بیان کرد: ۶۸غرفه از این نمایشگاه به سازمانهای مردم نهاد اختصاص داده میشود و دیگر غرفهها مربوط به ادارات دولتی مرتبط با سازمانهای مردم نهاد است.
علی اخوان قربانی گفت: این نمایشگاه به همت معاون سیاسی و امنیتی استاندار و مدیر کل دفتر امور اجتماعی استاندار و با مشارکت اداره کل ارشاد، سازمان بهزیستی و تعدادی از ارگانهای دیگر بر پا شده است.
وی ادامه داد: این نمایشگاه از ۲۴تا ۲۷بهمن ماه، صبحها از ساعت ۹تا ۱۲و عصرها از ساعت ۱۶تا ۲۰ آماده بازدید عموم است.
قم - خبرگزاری مهر: نمایشگاه دستاوردهای سازمانهای مردم نهاد قم با حضور استاندار گشایش یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه پیش از ظهر دوشنبه با حضور استاندار قم، معاون سیاسی و امنیتی استاندار و برخی از مسئولان در محل نمایشگاههای دائمی افتتاح شد.
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