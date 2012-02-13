سفر هیئت اقتصادی مازندران به دو کشور آفریقایی

غلامرضا عشریه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس مجوز سازمان توسعه تجارت ایران، هیئت تجاری اقتصادی مازندران با هدف توسعه روابط دوجانبه و تسهیل شرایط تجاری فی مابین، بررسی و رفع موانع و مشکلات تجار و بازرگانان دوطرف و توسعه همکاری برای جذب سرمایه گذاری و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری طرفین، 26 بهمن ماه جاری به سرپرستی استاندار مازندران به استانهای نایروبی کنیا و دارالسلام تانزانیا سفر می کند.

وی افزود: توسعه خدمات فنی و مهندسی در بخشهای راه سازی، ساختمان، مکانیزاسیون کشاورزی، توسعه کشت و صنعت، انجام سرمایه گذاری مشترک، صدور ماشین آلات و ادوات کشاورزی و موادغذایی در دستور کار این سفر قراردارد.

عشریه اظهار داشت: تنی چند از مدیران اقتصادی، تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و برخی از واحدهای تولیدی، اقتصادی و بازرگانی مازندران از جمله 24 نفر این هیئت تجاری هستند که در این سفر یک هفته ای استاندار را همراهی می کنند.