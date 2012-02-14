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۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۴۵

گزارش علمی تصویری/

رصد دو لکه بزرگ روی خورشید/ شلیک شعله‌های خورشیدی به سوی زمین

رصد دو لکه بزرگ روی خورشید/ شلیک شعله‌های خورشیدی به سوی زمین

لکه های بزرگ و دوگانه خورشیدی که به تازگی بر چهره خورشید نقش بسته اند، آغازگر شعله های خورشیدی هستند که تا 48 ساعت آینده به سوی زمین روانه خواهند شد و می توانند منجر به اختلالاتی در روی زمین شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود اینکه هنوز میزان شدت این رویداد مشخص نشده است، بعضی از دانشمندان بر این باورند لکه های رصد شده می توانند شعله هایی در کلاس متوسط را روانه زمین سازند. این شعله ها می توانند منجر به اختلال در امواج رادیویی در مناطق قطبی زمین شوند.

بر اساس گزارشها، لکه های خورشیدی در منطقه فعال 1416 می توانند امواج پر انرژی مغناطیسی بتا-گاما را به سوی زمین شلیک کنند که در دسته شعله های کلاس M قرار دارند. این شعله ها به اندازه شعله های کلاس X  که می توانند روی ماهواره ها و شبکه های برق تاثیر گذاشته و توفانهای مغناطیسی ایجاد کنند، خطرناک نیستند.

از جمله تاثیرات شناخته شده شعله های کلاس M شفقهای قطبی است که ساکنان کشورهای نزدیک به قطب شاهد آنها خواهند بود. به گفته متخصصان هر نوع شعله ای از این لکه ها مستقیما زمین را هدف خواهد گرفت.

بر اساس گزارش "اسپیس"، سازمان ملی اتمسفر و اقیانوس شناسی احتمال وقوع شعله های خورشیدی کلاس M را طی 24 تا 48 ساعت آینده 50 درصد اعلام کرده است.

کد مطلب 1533158

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