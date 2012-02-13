آغاز فرصت دوباره ثبت نام در کنکور 91 از 30 بهمن ماه

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی روز دوشنبه در نشست خبری با اعلام این مطلب افزود: آزمون سراسری سال 91 در روزهای 8 تا 10 تیرماه 91 برگزار می شود و افرادی که در مهلت مقرر نتوانستند در آزمون سراسری ثبت نام کنند، می توانند در مهلت دوم از 30 بهمن تا 3 اسفند در آزمون به صورت اینترنتی ثبت نام کنند.

وی افزود: افرادی که سوابق تحصیلی خود را نیز در مهلت مقرر دریافت نکرده اند باید به آموزش و پرورش مناطق مراجعه کنند تا آموزش و پرورش سوابق تحصیلی آنها را به سازمان سنجش ارائه دهد تا امکان ثبت نام را در مهلت مجدد داشته باشند.

توکلی تاکید کرد: داوطلبان آزمون سراسری سال 91 می توانند در مهلت 30 بهمن تا 3 اسفند نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کنند.

وی با اشاره به کاهش تعداد داوطلبان در کنکور سراسری در سه سال اخیر گفت: در آزمون سراسری سال 91 تعداد 967 هزار و 140 نفر ثبت نام کرده اند و این در حالی است که در آزمون سراسری سال 90 تعداد یک میلیون و 132 هزار نفر و در سال 89 نیز تعداد یک میلیون و 286 هزار نفر شرکت داشته اند که نشان دهنده کاهش تعداد داوطلبان است.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور افزود: کارت کنکور سراسری سال 91 ، در روزهای 4 تا 7 تیرماه 91 توزیع می شود و آزمون نیز در پنجشنبه 8 تیر، جمعه 9 تیر و شنبه 10 تیر 91 برگزار می شود.

توکلی خاطرنشان کرد: کارنامه اولیه آزمون سراسری سال 91 در 15 مردادماه منتشر می شود و نتایج نهایی نیز در شهریورماه منتشر خواهد شد.