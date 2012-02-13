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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۰۹

آغاز فرصت دوباره ثبت نام در کنکور 91 از 30 بهمن ماه

آغاز فرصت دوباره ثبت نام در کنکور 91 از 30 بهمن ماه

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به ثبت نام 967 هزار و 140 نفر در کنکور سراسری سال 91، گفت: اطلاعات ثبت نامی کلیه داوطلبان کنکور از 30 بهمن تا 3 اسفند بر روی سایت سازمان سنجش استقرار می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی روز دوشنبه در نشست خبری با اعلام این مطلب افزود: آزمون سراسری سال 91 در روزهای 8 تا 10 تیرماه 91 برگزار می شود و افرادی که در مهلت مقرر نتوانستند در آزمون سراسری ثبت نام کنند، می توانند در مهلت دوم از 30 بهمن تا 3 اسفند در آزمون به صورت اینترنتی ثبت نام کنند.

وی افزود: افرادی که سوابق تحصیلی خود را نیز در مهلت مقرر دریافت نکرده اند باید به آموزش و پرورش مناطق مراجعه کنند تا آموزش و پرورش سوابق تحصیلی آنها را به سازمان سنجش ارائه دهد تا امکان ثبت نام را در مهلت مجدد داشته باشند.

توکلی تاکید کرد: داوطلبان آزمون سراسری سال 91 می توانند در مهلت 30 بهمن تا 3 اسفند نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کنند.

وی با اشاره به کاهش تعداد داوطلبان در کنکور سراسری در سه سال اخیر گفت: در آزمون سراسری سال 91 تعداد 967 هزار و 140 نفر ثبت نام کرده اند و این در حالی است که در آزمون سراسری سال 90 تعداد یک میلیون و 132 هزار نفر و در سال 89 نیز تعداد یک میلیون و 286 هزار نفر شرکت داشته اند که نشان دهنده کاهش تعداد داوطلبان است.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور افزود: کارت کنکور سراسری سال 91 ، در روزهای 4 تا 7 تیرماه 91 توزیع می شود و آزمون نیز در پنجشنبه 8 تیر، جمعه 9 تیر و شنبه 10 تیر 91 برگزار می شود.

توکلی خاطرنشان کرد: کارنامه اولیه آزمون سراسری سال 91 در 15 مردادماه منتشر می شود و نتایج نهایی نیز در شهریورماه منتشر خواهد شد.

کد مطلب 1533160

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