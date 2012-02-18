به گزارش خبرنگار مهر، کاهش ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزها به ویژه دلار، بحث ارزش گذاری و تقویت پول ملی را داغ تر کرده است و بانک مرکزی قصد دارد با اجرای طرح حذف صفرها از واحد پولی به نحوی پول کشور را تقویت کند.

تلاطم بازار ارز که حدود یک ماه پیش به اوج خود رسیده بود، موضوع کاهش ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزها را قوت بخشید و مسئولان اقتصادی را بر آن داشت تا برنامه های ارزش گذاری پول ملی را با جدیت بیشتری دنبال کنند.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با مهر از انجام برنامه ریزی برای ارزش گذاری و تقویت پول ملی کشورمان خبرداد و گفت: زمانی که برنامه ها به نتیجه گیری برسد و بخشی از نتایج مشخص شدند، آن را به طور رسمی اعلام خواهیم کرد.

بانک مرکزی طی دو سال اخیر موضوع حذف صفرها و ارزش گذاری پول ملی را در پی دستور رئیس جمهور پیگیری کرده است اما پس از اتفاقات اخیر بازار ارز این موضوع با جدیتی بیشتری توسط این بانک دنبال می شود.

بهمنی پیش از این نیز اعلام کرده بود که حذف صفرها با جدیت دنبال خواهد شد که بر اساس آن سه یا چهار صفر از واحد پولی کشور حذف می شود. البته اخیرا حذف 4 صفر از واحد پولی کشور در دولت به تصویب رسیده است.

اصلاح واحد پولی کشور با برنامه ریزی برای حذف 4 صفر رقم خواهد خورد، اصلاح پول ملی به عنوان یکی از 7 محور طرح تحول اقتصادی دولت دنبال می شود، اما اجرای آن به دلیل اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به عنوان مهمترین محور طرح تحول اقتصادی به تعویق افتاد.

یکی از دلایل عدم اجرای حذف صفرها از واحد پولی کشور تاکنون مربوط به افزایش نرخ تورم ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها است، بدون شک حذف صفرها از واحد پولی کشور بدون کاهش نرخ تورم امکانپذیر نیست.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مردم هیچگونه نگرانی نسبت به حذف صفرها از پول ملی نداشته باشند، گفته است: حذف 4 صفر از پول ملی حدود 2 سال در بانک مرکزی مورد تحقیق و کار کارشناسی قرار گرفته و تمام جوانب طرح در نظر گرفته شده است.

وی در خصوص زمان اجرای آن گفته است: با توجه به اینکه این طرح برای کشور بسیار مفید خواهد بود اما تا زمانی که اطلاع رسانی کامل صورت نگرفته و اکثریت مردم تمایلی نداشته باشند، اجرا نخواهد شد ولی وقتی زمان آن فرا رسد در یک پروسه 3 ساله اجرا می شود.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه اظهار داشت: این طرح به نفع همه خواهد بود، لذا حق عمومی است که از فواید آن آگاهی پیدا کرده و با آرامش خاطر آن را بپذیرند.

در پی این اظهارات بود که بانک مرکزی سایتی را با عنوان طرح اصلاح پول ملی طراحی کرد تا مردم با مراجعه به این سایت بتوانند ضمن دریافت اطلاعات بیشتر، واحد پول ملی را پیشنهاد دهند که پس از جمع بندی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد خواهد شد. بانک مرکزی غیر از آن طرح نظر سنجی به صورت حضوری را نیز آغاز کرده است.

رامین پاشایی فام مدیرعامل بانک سپه شرط حذف صفرها از پول ملی را رسیدن تورم به حداقل و تثبیت آن اعلام و ابراز امیدواری کرد پس از اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها، طرح حذف صفرها از پول ملی عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه با وجود تورم، اجرای طرح صفرها از واحد پولی کشور لطمه زننده خواهد بود، عنوان کرد: شرایط اقتصادی کشور باید به این سمت حرکت کند که قابلیت اجرای این طرح وجود داشته باشد.

پاشایی فام بر ایجاد تمهیدات لازم برای اجرای طرح حذف صفر از پول ملی تاکید و عنوان کرد: این طرح در برخی از کشورهایی هم که اجرایی شده است، مدت زمان یکسال یا دوسال به طول انجامیده است.