  1. بین الملل
  2. سایر
۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۱۵

خبر فوری/

حمله به سفارتخانه های رژیم صهیونیستی در هند و گرجستان

حمله به سفارتخانه های رژیم صهیونیستی در هند و گرجستان

رسانه های خارجی لحظاتی پیش از حملات مخالفان رژیم اشغالگران قدس به سفارتخانه های رژیم صهیونیستی در گرجستان و هند خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های الجزیره و العربیه و رویترز در خبری فوری گزارش دادند : وزارت امور خارجه اسرائیل از وقوع دو انفجار در نزدیک سفارتخانه های این رژیم در هند و گرجستان خبر داده است.

بر اساس این گزارش، دو بمب در نزدیکی سفارتخانه های رژیم صهیونیستی در تفلیس و دهلی نو منفجر شده است.

وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که هدف از انفجار این بمبها، کارکنان سفارتخانه های اسرائیل در گرجستان و هند بوده است.

این شبکه ها به جزئیات بیشتری درباره این خبر اشاره نکرده اند.

کد مطلب 1533165

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها