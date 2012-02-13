حمله به سفارتخانه های رژیم صهیونیستی در هند و گرجستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های الجزیره و العربیه و رویترز در خبری فوری گزارش دادند : وزارت امور خارجه اسرائیل از وقوع دو انفجار در نزدیک سفارتخانه های این رژیم در هند و گرجستان خبر داده است.
بر اساس این گزارش، دو بمب در نزدیکی سفارتخانه های رژیم صهیونیستی در تفلیس و دهلی نو منفجر شده است.
وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که هدف از انفجار این بمبها، کارکنان سفارتخانه های اسرائیل در گرجستان و هند بوده است.
این شبکه ها به جزئیات بیشتری درباره این خبر اشاره نکرده اند.
رسانه های خارجی لحظاتی پیش از حملات مخالفان رژیم اشغالگران قدس به سفارتخانه های رژیم صهیونیستی در گرجستان و هند خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های الجزیره و العربیه و رویترز در خبری فوری گزارش دادند : وزارت امور خارجه اسرائیل از وقوع دو انفجار در نزدیک سفارتخانه های این رژیم در هند و گرجستان خبر داده است.
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