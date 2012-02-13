حمله به سفارتخانه های رژیم صهیونیستی در هند و گرجستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های الجزیره و العربیه و رویترز در خبری فوری گزارش دادند : وزارت امور خارجه اسرائیل از وقوع دو انفجار در نزدیک سفارتخانه های این رژیم در هند و گرجستان خبر داده است.



بر اساس این گزارش، دو بمب در نزدیکی سفارتخانه های رژیم صهیونیستی در تفلیس و دهلی نو منفجر شده است.



وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که هدف از انفجار این بمبها، کارکنان سفارتخانه های اسرائیل در گرجستان و هند بوده است.



این شبکه ها به جزئیات بیشتری درباره این خبر اشاره نکرده اند.