به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، تحقیات دانشگاه شمال غربی قطر نشان می دهد که زنان ورزشکار در خاورمیانه با کنار گذاشتن چالشهای مختلف وارد میدان رقابتهای ورزشی می شوند ، اما از طرف دیگر با چالش حفظ حجاب خود در رقابتهای ورزشی بین المللی نیز رو به رو هستند.

این تحقیق که با عنوان " زنان مسلمان ورزشکار و حجاب" انجام شده نتیجه همکاری یک ساله جئوف و دانشجویان وی در عرصه جامعه شناسی دانشگاه شمال غربی قطر است.

این تحقیق نشان می دهد که ورزشکاران محجبه مسلمان برای رسیدن به برتری در میدانهای ورزشی تلاش می کنند و از سوی دیگر با چالشهای منحصر به فردی در عرصه حجاب رو به رو هستند، اما همتایان غربی آنها هیچ مشکلی در این رابطه ندارد.

این تحقیق براساس مصاحبه با ورزشکاران مسلمان محجه و مربیان آنها انجام شده و نشان داده است که ورزش همواره تجربه قدرت بخشی برای زنان جوان بوده است. این گزارش بخشی از تحقیقات جاری حضور زنان ورزشکار در قطر است، کشوری که روز 14 فوریه (25 بهمن) نخستین روز ملی ورزش خود را جشن می گیرد.

جئوف هرکنس به عنوان محقق اصلی نشان داد که باورهای نادرستی برای مردم مسلمان خاورمیانه به ویژه زنان وجود دارد، یکی از مزایای انجام تحقیقات جامعه شناختی این است که می تواند به کاهش برخی از باورهای نادرست و کلیشه ای کمک کند و تصویر دقیق تری از شکل زندگی در خاورمیانه ارائه کند.

این تحقیق در آخرین شماره از مجله کانتکست به عنوان تشریه انجمن جامعه شناسان آمریکا منتشر شده است.

زنان مسلمان در برخی از بازیهای المپیک چون راگبی و تکواندو می توانند از حجاب استفاده کنند اما در برخی از ورزشها از جمله فوتبال، ورزشکاران از داشتن حجاب منع شده اند و علت آن موضوعات ایمنی و سلامت ورزشکار عنوان شده است.

این درحالی است که براساس اظهارات کارشناسان زنان محجبه مسلمان که در رقابتهای المپیک 2008 پکن شرکت کرده بودند درخشیدند و نشان دادند که حجاب به هیچ وجه مانعی برای درخشیدن آنها در رقابتهای ورزشی نیست.