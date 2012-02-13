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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۳۱

سعادتمند خبر داد:

اختصاص تسهیلات 100 میلیاردی به ساخت مجتمع فرهنگی ورزشی نساجی

قائم شهر - خبرگزاری مهر: مدیر عامل تیم فوتبال نساجی مازندران گفت: 100 میلیارد ریال به ساخت مجتمع فرهنگی ورزشی نساجی اختصاص یافت.

احمد سعادتمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از سوی وزیر ورزش و جوانان تسهیلات 100 میلیارد ریالی جهت ساخت مجتمع بزرگ فرهنگی و ورزشی نساجی در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه نشستی با حضور وزیر ورزش و جوانان در وزارتخانه برگزار شد تصریح کرد: در این نشست تقاضایی  از وزیر ورزش و جوانان در خصوص اعطای تسهیلات بانکی به منظور ساخت مجتمع  بزرگ فرهنگی و ورزشی نساجی عنوان شد.

سعادتمند افزود: طرح توجیهی اقتصادی از سوی باشگاه ارائه و پروانه باشگاه و موافقت اصولی مجتمع فرهنگی و ورزشی اخذ شده است.

مدیر عامل نساجی مازندران از موافقت وزیر ورزش در اختصاص تسهیلات بانکی به مبلغ 100 میلیارد ریال جهت ساخت مجتمع بزرگ فرهنگی ورزشی نساجی خبر داد و افزود: وزیر ورزش و جوانان این تسهیلات را از محل مساعدت به باشگاه های ورزشی به نساجی اختصاص داد.

سعادتمند گفت: باشگاه فرهنگی ورزشی نساجی از معدود باشگاهی است که توانسته با وزیر ورزش نشستی برگزار کند و ماحصل این نشست برای بهبود اوضاع باشگاه موثر خواهد بود.

وی افزود: این نشست را به فال نیک گرفته و امیدواریم با پیگری ساخت این طرح عظیم باشگاه پر سابقه و محبوب شهرستان قائمشهر به جایگاه واقعی خود برسد.

وی یادآور شد: طرح مجتمع بزرگ فرهنگی ورزشی نساجی در ارطه قائم شهر شامل امکانات تفریحی، استخر، استادیوم 30 هزار نفری ، فروشگاههای زنجیره ای، زمین های تمرینی و کمپ ورزشکاران است.

کد مطلب 1533172

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