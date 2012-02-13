40 بانوی آسمانی در کردکوی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این بانوان فعال در حاشیه همایش بانوی آسمانی در کردکوی معرفی شدند.

غلامرضا منتظری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان بعد از ظهر دوشنبه در این همایش گفت: فلسفه وجودی پیامبر گرامی اسلام (ص) و امامان معصوم (ع)، پاسخی برای شایسته زیستن است.

وی اظهار داشت: اگر بشر طبق دستورالعمل الهی و در مسیر حق حرکت نماید و در این راه گزینشی و به سلیقه خود عمل نکند به خوشبختی و سعادت خواهد رسید.

منتظری ادامه داد: بانوان مانند گلهایی هستند که برای رشد خود نیازمند محیطی خاص و شرایطی ویژه هستند و در این راستا تبعیت از فرهنگ پوشش یکی از نمادهای رسیدن به رشد و تعالی زنان است.

رمضان علی الیاسی، فرماندار کردکوی نیز گفت: حضور حداکثری آحاد مردم در انتخابات، نشان از اقتدار، عظمت و صلابت جمهوری اسلامی و همچنین پیروی محض از ولایت فقیه است.

در حاشیه همایش بانوی آسمانی،‌ نمایشگاه صنایع دستی و خطاطی برگزار شد که مورد بازدید امام جمعه، فرماندار و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان قرار گرفت.

این نمایشگاه از سوی مدیریت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و انجمن خطاطان شهرستان کردکوی برگزار شد.

در این نمایشگاه آثار صنایع دستی و خطاطی شامل خط نستعلیق، شکسته نستعلیق و... با مضامین قرآنی و شعر به نمایش درآمد.