تصاویری از یک تلفن همراه ابری

به گزارش خبرگزاری مهر، این تلفن همراه هوشمند که Acer CloudMobile (ایسر موبایل ابری) نام دارد، اولین تلفن همراه هوشمندی است که برپایه فناوری AcerCloud عمل می کند.

این فناوری به این دستگاه اجازه می دهد که به جای نیاز به حافظه داخلی از یک فضای ابری برای ذخیره اطلاعات استفاده کند.

این موبایل ابری محصول شرکت ایسر که قرار است در کنگره جهانی موبایل که از 27 فوریه در بارسلونا کار خود را آغاز می کند یک تلفن همراه هوشمند مجهز به نمایشگر 4.3 اینچی و قطر 10 میلیمتری است.

کاربر می تواند روی عکسبرداری با وضوح تصویر بالا و بلندگوهای با کیفیت دالبی این دوربین حساب کند.

براساس گزارش وب نیوز، برپایه برخی شایعات، این تلفن همراه به اتصالات HSPA+ و پردازشگر 1.5 گیگاهرتزی خواهد بود.

در بخش نرم افزاری، Acer CloudMobile برپایه سیستم عامل آندروئید بستنی نانی نسخه 4.1 است.

این اولین تلفن همراه هوشمند است که برپایه فناوری AcerCloud عمل می کند

این موبایل ابری برپایه سیستم عامل آندروئید بستنی نانی نسخه 4.1 است

این تلفن همراه در نمایشگاه بارسلونا رونمایی می شود