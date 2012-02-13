به گزارش خبرنگار مهر، این ماشین از سوی خانواده سهراب سپهری برای نمایش عمومی به مدت سه روز در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفته است.
مؤسسه فرهنگی موزههای بنیاد مستضعفان متولی برپایی این نمایشگاه است که در آن تعدادی از خودروهای کلاسیک دو دیفرانسیل نمایش داده میشود که برخی از آنها تاکنون در معرض دید عموم قرار نگرفته است.
همچنین در این نمایشگاه یک غرفه ویژه خودرو سهراب سپهری، عکسها، زندگینامه و بخشی از شعرهایش در نظر گرفته شده است.
این نمایشگاه از سهشنبه، 25 بهمنماه ساعت 9 صبح در موزه خودروهای تاریخی ایران در کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج، جنب فروشگاه سپه افتتاح میشود و به مدت سه روز تا هشت شب برای بازدید عموم مردم برپا خواهد بود.
پیش از این هم در کاخ سعدآباد به نمایش درآمده بود و حتی مسافتی هم این خودرو به حرکت درآمده بود ولی در نمایشگاه فعلی این خودرو حرکت داده نمیشود.
این جیپ پس از مرگ سهراب در سال 1361توسط مادرش (ماه جبین سپهری) به آقای بیژن اصلانی فروخته شد. بعد در سال 1381 توسط موسسه حفظ و نشر آثار سهراب سپهری خریداری شد و از آن نگهداری میشود.
در صفحه 98 چاپ نهم کتاب «مرغ مهاجر» به نقل از پریدخت سپهری خواهر سهراب، که انتشارات طهوری منتشر کرده است میخوانیم: چنار قریهای است بین راه کاشان و مشهد اردهال. در این آبادی باغی سرسبز و پر درخت به خواهر بزرگ سهراب تعلق داشت... هنگامی که به اتفاق خانواده به چنار میرفتیم، سهراب برای هر روز بچهها (خواهر زادهها) برنامهای تدارک میدید. جیپ لندروری به شماره 41693 را، که فرمانش طرف راست قرار داشت، روشن میکرد. بچهها داخل ماشین، روی کاپوت و بالای سقف مینشستند. سهراب جیپ را به حرکت در میآورد و آنها را به پشت باغ که از درخت توت بود، میبرد. ماشین را زیر درختها، طوری که شاخههی توت در دسترس باشد، نگاه میداشت. بچهها روی کاپوت و سقف ماشین به خوردن توت میپرداختند. هر وقت شاخهها از بار تهی میشد، بار دیگر ماشین را حرکت میداد و از تماشای این صحنهها لذت میبرد.
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