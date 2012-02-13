بازی فوق العاده سختی برابر سایپا داریم/ النصر با "لوکا تونی" قدرتمندتر شده است

"زلاتکو کرانچار" در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار این تیم برابر سایپا ضمن بیان مطلب فوق گفت: سایپا برخلاف جایگاهش در جدول ردهبندی لیگ، از نظر فنی کیفیت خوبی را در مسابقات ارائه میکند، البته تیم سایپا بازیکنان خوبی خصوصا در خط حمله دارد و در مجموع بازی فوق العاده سختی برابر این تیم پیش رو خواهیم داشت.
وی ادامه داد: اینکه سایپاییها به فکر جبران شکست سخت در بازی رفت هستند، موضوعی طبیعی است ولی ما هم در این بازی خانگی تنها به کسب سه امتیاز فکر میکنیم و امیدواریم در این بازی سخت به پیروزی دست یابیم.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان خاطرنشان کرد: تیم سپاهان امروز صدرنشین لیگ است و بازیکنان ما در شرایط خوبی از نظر هماهنگی تیمی قرار دارند. علاوه براین برای حفظ جایگاه فعلی و تحکیم صدرنشینی با تمام قدرت برابر سایپا به میدان میرویم و تمام هم و غممان رسیدن به پیروزی است.
وی با بیان اینکه تیم سپاهان در هفتههای پایانی لیگ باید در خانه و خارج از خانه به پیروزی دست یابد، خاطرنشان کرد: تیم سپاهان در پنج دیدار گذشته در حالی به پیروزی رسیده که هیچ گلی را هم دریافت نکرده است و همه تلاشمان را برای ادامه این روند موفقیت آمیز انجام میدهیم.
کرانچار در پایان در مورد سفرش به امارات و تماشای بازی تیم النصر حریف تیم سپاهان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا گفت: این تیم با جذب "لوکا تونی" شرایط به مراتب بهتری را بدست آورده و امروز در رده دوم لیگ امارات قرار دارد. النصریها نسبت به گذشته قدرتمندتر شدهاند اما سپاهان هم بازیکنان مطرحی دارد و برای موفقیت در لیگ قهرمانان آسیا باید برابر رقیبانمان به پیروزی دست یابیم.
دیدار تیمهای فوتبال سپاهان اصفهان و سایپا البرز از هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور ساعت 15:30 فردا سهشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار میشود.
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