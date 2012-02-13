40 درصد جمعیت شاغلین کشور بیمه نیستند

دکتر مظفر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس قانون برنامه پنجم توسعه ملکف هستیم راهی برای بیمه بازنشستگی تمامی آحاد جامعه پیدا کنیم.

وی با اشاره به اینکه 50 درصد شاغلین کشور مشمول بیمه های اجباری نیستند تاکید کرد: این درحالی است که 8 میلیون نفر از خانوار شاغلین در کشور نیز اصلا تحت پوشش بیمه قرار ندارند.

مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: البته این افراد می‌توانند بیمه شوند اما پرداخت حق بیمه آنقدر برایشان سخت است که از عهده آن بر نمی آیند و یا اینکه پس از گذشت مدتی از پرداخت حق بیمه، شرایط ادامه پرداخت را ندارند.

کریمی از شناسایی هشت میلیون خانوار شاغلی که توانایی پرداخت حق بیمه ندارند خبر داد و گفت: این افراد نیازمند شناسایی شده اند و هم اکنون بدنبال راه حلی برای تامین منابع پرداخت حق بیمه این افراد هستیم.

وی با اشاره به اینکه در بیمه بازنشستگی اولویت با مردان است افزود: قوانین ما مرد را مسئول تامین معیشت خانواده می داند و با توجه به اینکه فقط مردان در صورت بیمه شدن می توانند خانواده خود را نیز تحت پوشش قرار دهند به همین دلیل به نفع خانواده هاست که مرد بیمه شود مگر در شرایطی که از کار افتاده باشد.

وی اظهار داشت: در مجموع سرپرست خانوار در اولویت بیمه شدن قرار دارد.