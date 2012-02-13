سه آزمون مشاوره ای دانش آموزی در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب مقصودلو بعد از ظهر دوشنبه افزود: دو آزمون روز جمعه 28 بهمن ماه جاری در سراسر استان همزمان با آزمون کشوری برگزار خواهد شد.

وی گفت: در این مرحله دو آزمون استعداد تحصیلی و آزمون رغبت سنج برگزار می شود.در آزمون استعداد تحصیلی دانش آموزان توانایی ذهنی فرد یا همان سطح هوش دانش آموز سنجیده می شودکه به عنوان یکی از مولفه های مهم در انتخاب شغل و رشته تحصیلی دانش آموزان در آینده است.



مقصودلو در ادامه افزود: در آزمون رغبت سنج، گرایش و علاقه دانش آموز به سمت شغل یا حرفه خاصی را بر آورد می شود و به عنوان یکی از مولفه ها تعیین کننده رشته تحصیلی که در پایان سال اول در کنار سایر مولفه های دیگر قرارمی گیرد.



وی بیان داشت: این دو آزمون به صورت همزمان و هماهنگ در کل کشور در حوزه های امتحانی برگزار می شود.



مقصود لو گفت: در آینده آزمون تعیین سطح سلامت روانی رفتاری دانش آموزان که میزان سلامت روان دانش آموز و آسیبهای روانی، رفتاری و اجتماعی فرد را می سنجد از دانش آموزان گرفته خواهد شد و در نهایت تمامی آسیبهای موجود در مدرسه، شهرستان و استان را مشخص می کند.



وی بیان داشت: مجموعا این آزمونها تمامی مسائل و مشکلات دانش آموزان اعم از رفتاری، سطح آگاهی دانش آموزان از مشاغل موجود و مسائل اجتماعی را به صورت علمی و آماری برآورد می کند که مجموعه اطلاعات آن می تواند در برنامه ریزی ها و اجرا ی طرحهایی در زمینه و پیشگیری و درمانی کمک شایانی کرد.



مقصودلو گفت: مجری و پیگیری این آزمونها در استان گروه مشاوره تربیتی اداره کل آموزش و پرورش و مشاوران مدارس است.



وی عنوان کرد: نتایج این آزمون به صورت محرمانه در پرونده مشاوره ای دانش آموزبه عنوان اطلاعات طبقه بندی شده ودر بایگانی آموزش و پرورش استان نگهداری خواهد شد.