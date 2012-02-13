علیزاده پورنیا در پی کسب دومین مدال قهرمانی کشتی آسیا

احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این کشتی گیر هادی علیزاده پورنیا جوان آینده‌دار کشتی استان قم است که پیش از این در سال 2010 موفق به کسب مقام سوم و نشان برنز پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی جوانان آسیا در کشور چین شد و اکنون برای تکرار موفقیت خود در رقابت‌های قهرمانی رده سنی بزرگسالان آسیا شرکت کرده‌ است.



وی با اشاره به حضور فرنگی کار ارزنده قمی در این سفر مهم تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان، ابراز داشت: این کشتی گیر هادی علیزاده پورنیا چهره درخشان دو سه سال اخیر کشتی قم است که همچنان یکی از فرنگی کاران مورد اعتماد سرمربی تیم ملی است.



رقابت کشتی گیر قمی در 74 کیلوگرم پیکارهای آسیایی



رضایی ابراز کرد: به همین منظور علیزاده پورنیا جهت شرکت در رقابت های قهرمانی آسیا همراه با تیم ملی کشتی فرنگی عازم کره جنوبی شد تا از روز پنجشنبه این هفته و بعد از برگزاری آیین وزن کشی این رقابت‌ها، در وزن 74 کیلوگرم با حریفان خود پیکار کند.



دبیر هیئت کشتی استان قم اضافه کرد: اعضای تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان جهت شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیا در حالی عازم کره جنوبی شدند که این مسابقات روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری در شهر گومی کره جنوبی برگزار می‌شود و در آن برترین‌های قاره کهن حضور دارند.



رقابت مدعیان قهرمانی آسیا در هفت وزن



وی عنوان داشت: فرنگی ‌کاران کشورمان که شب گذشته عازم کره جنوبی شدند، در حالی برای دفاع از عنوان قهرمانی ایران در کشتی فرنگی آسیا در هفت وزن به مصاف حریفان خود می‌روند که ترکیب تیم ملی را هفت نفرت از برترین فرنگی ‌کاران کشورمان تشکیل می‌دهند.



رضایی تاکید کرد: هادی علیزاده پورنیا در حالی در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی حضور می یابد که اخیرا در رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان کشور که در سقز استان کردستان برگزار شد، توانست در وزن 74 کیلوگرم به دیدار نهایی راه یابد اما در مسابقه فینال با قبول باخت مقابل محسن مهدی زاده از توابع تهران به مقام نایب قهرمانی دست یافت.



وی یاد آور شد: این کشتی گیر ارزنده سابقه کسب عنوان پنجم رقابت های جایزه بزرگ باکو 2011 که با شرکت برترین‌های کشتی فرنگی جهان در کشور آذربایجان برگزار شد و همچنین مقام سوم جام بین المللی یادگار امام و عنوان سوم کشتی فرنگی جوانان آسیا در سال 2010 را نیز از آن خود کرده است.



ترکیب نهایی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا در شهر گومی کره جنوبی:



وزن 55 کیلوگرم: محسن حاجی‌پور

وزن 60 کیلوگرم: حمید زارع

وزن 66 کیلوگرم:‌ افشین بیابانگرد

وزن 74 کیلوگرم: هادی علیزاده پورنیا

وزن 84 کیلوگرم: حبیب‌الله اخلاقی

وزن 96 کیلوگرم: داود گیل‌نیرنگ

وزن 120 کیلوگرم: محمد قربانی

