اخبار کوتاه ورزشی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فارس در مسابقات قهرمان کشوری کمان گیرروی اسب که از 18 لغایت 21 بهمن ماه در خرم آباد برگزار شد به مقام دوم دست یافت.

درمسابقات قهرمانی کمان گیر روی اسب سلمان زارع قشلاقی از ارسنجان و محمد مهدی جوانمردی از شیراز به عنوان بهترین تیر انداز کمان گیر مسابقات معرفی شدند.

نفرات برتر مسابقات پینگ پنگ بزرگسالان فارس شناخته شدند

رئیس هیئت پینگ پنگ استان فارس گفت: مسابفات پینگ پنگ تیمی وانفرادی قهرمانی استان بزرگسالان با معرفی نفرات برتر پایان یافت.

پیمان ابوالحسنی افزود: در این مسابفات تیمهای لار، گراش، سپیدان، مهر، لامرد، داراب، نی ریز، کازرون، ارسنجان، مرودشت، اقلید در روزهای 20 و21 بهمن ماه سال جاری در شهرستان لارستان با هم به رقابت پرداختند.

وی ادامه داد: هادی موغلی از گراش در رده انفرادی عنوان نخست مسابقات پینگ پنگ قهرمانی استان بزرگسالان را به خود اختصاص داد و ایمان چمن آرا از داراب در مکان دوم جای گرفت همچنین احسان کاکایی از نی ریز و وحید هنرمند از مرودشت مشترکا سوم شدند.

ابوالحسنی همچنین بیان کرد: در بخش تیمی این مسابقات گراش بر سکوی قهرمانی ایستاد، کازرون دوم شد،اقلید و نی ریز مشترکا سوم شدند.

دو نفر از بانوان تیر انداز فارس به مسابقات بین المللی آلمان اعزام می شوند

بازیکنان ملی پوش تیم ملی تیراندازی استان فارس در مسابقات انتخابی تیم ملی در 20 و 21 بهمن ماه به کسب دو مقام اول و یک مقام دوم دست یافتند.

در این رقابتها زهره ده بزرگی و رامین عطاریان در رشته ریکرو به مقام اول و سارا تبیان در رشته کامپوند به مقام دوم دست یافتند همچنین در پی این رقابتها سارا تبیان و زهره ده بزرگی برای اعزام به مسابقات بین المللی آلمان که در اسفند ماه سال جاری برگزار می شود انتخاب شدند.