نخستین آزمایشگاه جامع تحقیقاتی علوم پزشکی شمال کشور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پژوهشی وفناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح این آزمایشگاه گفت: در راستای تامین نیاز طرحهای تحقیقاتی کشور و به منظور توسعه، تقویت و استفاده بهینه از آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشگاهها و موسسات پژوهشی، معاونت تحقیقات و فناوری اقدام به تاسیس آزمایشگاههای تحقیقاتی در کشور کرد.

احمد علی عنایتی افزود: در سه سال گذشته دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان یکی از 9 قطب پژوهشی کشور انتخاب شده و استفاده بهینه از آزمایشگاههای تحقیقاتی و موسسات شمال کشور با این هدف بوده است.

وی اضافه کرد: تامین نیازهای پژوهشی و ارائه خدمات این حوزه در سطح فوق تخصصی آزمایشگاهی، ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص استقرار نظام کنترل کیفیت آزمایشگاهی به سایر آزمایشگاههای دانشگاه، تقویت و توسعه رویکرد شبکه ای در زمینه فعالیتهای آزمایشگاهی از جمله اهداف راه اندازی این آزمایشگاه است.

عنایتی گفت: این آزمایشگاه با زیر بنای هزار مترمربع و با اعتبار یک ملیارد تومانی با همکاری وزارت بهداشت به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: جدا سازی و شناسایی ترکیبات آلی، تعین ساختار ترکیبات موجود درعصاره ها واسانس های مختلف، جدا سازی و شناسایی ترکیبات دارویی و سموم، تشخیص بیماریهای سلولهای خونی، اندازه گیری سریع کربو هیدروژن، نیتروژن و ایمولوژی و بافت شناسی از بخشهای مکارکردهای این آزمایشگاه است.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: با افتتاح این آزمایشگاه می توان به ارتقا پژوهشی و تحقیقاتی استانهای شمالی کشور کمک شایانی کرد.