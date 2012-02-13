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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۴۶

نخستین آزمایشگاه جامع تحقیقاتی علوم پزشکی شمال کشور افتتاح شد

نخستین آزمایشگاه جامع تحقیقاتی علوم پزشکی شمال کشور افتتاح شد

ساری - خبرگزاری مهر: نخستین آزمایشگاه جامع تحقیقات علوم پزشکی شمال کشور، در ساری افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پژوهشی وفناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح این آزمایشگاه گفت: در راستای تامین نیاز طرحهای تحقیقاتی کشور و به منظور توسعه، تقویت و استفاده بهینه از آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشگاهها و موسسات پژوهشی، معاونت تحقیقات و فناوری اقدام به تاسیس آزمایشگاههای تحقیقاتی در کشور کرد.

احمد علی عنایتی افزود: در سه سال گذشته دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان یکی از 9 قطب پژوهشی کشور انتخاب شده و استفاده بهینه از آزمایشگاههای تحقیقاتی و موسسات شمال کشور با این هدف بوده است.

وی اضافه کرد: تامین نیازهای پژوهشی و ارائه خدمات این حوزه در سطح فوق تخصصی آزمایشگاهی، ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص استقرار نظام کنترل کیفیت آزمایشگاهی به سایر آزمایشگاههای دانشگاه، تقویت و توسعه رویکرد شبکه ای در زمینه فعالیتهای آزمایشگاهی از جمله اهداف راه اندازی این آزمایشگاه است.

عنایتی گفت: این آزمایشگاه با زیر بنای هزار مترمربع و با اعتبار یک ملیارد تومانی با همکاری وزارت بهداشت به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: جدا سازی و شناسایی ترکیبات آلی، تعین ساختار ترکیبات موجود درعصاره ها واسانس های مختلف، جدا سازی و شناسایی ترکیبات دارویی و سموم، تشخیص بیماریهای سلولهای خونی، اندازه گیری سریع کربو هیدروژن، نیتروژن و ایمولوژی و بافت شناسی از بخشهای مکارکردهای این آزمایشگاه است.
 
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: با افتتاح این آزمایشگاه می توان به ارتقا پژوهشی و تحقیقاتی استانهای شمالی کشور کمک شایانی کرد.
کد مطلب 1533198

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