60 طرح جدید آبی وارد لایحه بودجه 91 شد

محمدرضا عطارزاده در گفتگو با مهر از آخرین اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته در زمینه عملیاتی شدن مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت خبر داد و گفت: یکی از خواسته های مهم مردم، نمایندگان مجلس و مسئولان در سفرهای دولت پیگیری و اجرای طرحهای مختلف آبی است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، اظهار داشت: این موضوع در استانهای مختلف از طریق تصویب طرحهای بسیار زیاد آبی دنبال می شود. عطارزاده با بیان اینکه همانطور که خود رئیس جمهور اعلام کرد، ما برنامه های استانها را دریافت کرده ایم و در ردیف امورات قابل پیگیری وزارت نیرو قرار داده ایم.

این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: تلاش این است که بتوانیم به مرور طرحهای آبی را در استانهای مختلف کشور اجرایی کنیم. به هر حال طرحهای آبی از جمله طرحهایی است که باید در زمینه اجرای آنها مطالعات دقیقی صورت پذیرد.

وی با اشاره به اینکه از سویی اجرای طرح های آبی برای طراحی مهندسی زمان‌بر است، گفت: همچنین معمولا سرمایه های زیادی نیز برای اجرای هر طرح آبی مورد نیاز است که باید تامین شود.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا خاطر نشان کرد: با این حال از طریق اقداماتی که در همه زمینه ها اجرایی شد، ما عمده طرحها را در بودجه 91 طرح کردیم که این موضوع شامل طرحهای باقیمانده نیز می شود.

به گفته عطارزاده، حدود 60 طرح در حوزه آب وارد بودجه 91 شده است و امیدواریم که دولت و مجلس بتواند سرمایه گذاری مناسبی برای این امر انجام دهد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو بیان داشت: مطالعات این طرحها در حال حاضر انجام شده و مشکل خاصی هم برای آنها باقی نمانده و بسترهای فنی کار نیز دیده شده است.

وی ادامه داد: از سویی برای اجرایی شدن طرحها، بودجه هایی که در قالب بودجه های آبی قابل پرداخت بود، پیش بینی شد و در ردیفهای خاص بودجه ای 91 قرار گرفته است و امیدواریم با تامین مناسب مالی بتوانیم فعالیتهای گسترده تری را در این زمینه انجام دهیم.