آمریکا به دنبال مهار انقلاب مردم مصر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الشرق الاوسط، "فایزه ابو النجا" گفت: تحولات انقلاب 25 ژانویه آمریکا را غافلگیر کرد و از کنترل آن خارج شد و به انقلاب مردمی تبدیل شد.

وی افزود: آمریکا با همه ابزار و توان خود کوشید که انقلاب مردم مصر را مهار کند و آن را به گونه ای هدایت کند که منافع خود و اسرائیل را برآورده سازد.

ابو النجا تاکید کرد: آمریکا و اسرائیل که به طور مستقیم نمی توانند در مصر هرج و مرج ایجاد کنند با کمک مالی به سازمانهایی خاص به دنبال هرج و مرج در مصر هستند.

وزیر همکاری بین المللی مصر بیان کرد: همه شواهد موجود از تلاش آشکار برای جلوگیری از به وجود آمدن مصری قوی که تهدیدی برای منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه باشد حکایت دارد.