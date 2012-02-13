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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۱۳

یک وزیر مصری:

آمریکا به دنبال مهار انقلاب مردم مصر است

آمریکا به دنبال مهار انقلاب مردم مصر است

وزیر همکاری بین المللی مصر با اشاره به دخالتهای آمریکا در این کشور هدف آن را تامین منافع اسرائیل دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الشرق الاوسط، "فایزه ابو النجا" گفت: تحولات انقلاب 25 ژانویه آمریکا را غافلگیر کرد و از کنترل آن خارج شد و به انقلاب مردمی تبدیل شد.

وی افزود: آمریکا با همه ابزار و توان خود کوشید که انقلاب مردم مصر را مهار کند و آن را به گونه ای هدایت کند که منافع خود و اسرائیل را برآورده سازد.

ابو النجا تاکید کرد: آمریکا و اسرائیل  که به طور مستقیم نمی توانند در مصر هرج و مرج ایجاد کنند با کمک مالی به سازمانهایی خاص به دنبال هرج و مرج در مصر هستند.

وزیر همکاری بین المللی مصر بیان کرد: همه شواهد موجود از تلاش آشکار برای جلوگیری از به وجود آمدن مصری قوی که تهدیدی برای منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه باشد حکایت دارد.

کد مطلب 1533201

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