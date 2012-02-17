به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی آزاد برای شرکت در رقابتهای قهرمانی آسیا راهی شهر گومی کره جنوبی شده است تا یکبار دیگر از اعتبار کشتی ایران در قاره کهن دفاع کند. تیم ایران در دوره گذشته که خرداد سالجاری در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد با یک ترکیب جوان به مقام نایب قهرمانی رسید.

با کنار رفتن کادر فنی سابق تیم ملی و حضور رسول خادم به عنوان مدیر تیمهای ملی و امور فنی با یک ترکیب قدرتمند راهی این رقابتها شد. اما در این میان مسلما کشتی گیران در روزهای 29 و 30 بهمن ماه بدنبال جلب نظر رسول خادم برای حضور در المپیک هستند. ملی پوشان کشورمان قبل از سفر به کره جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر نظرات خود را بیان کردند.

رحیمی: نمی توانم قول کسب مدال طلا بدهم

حسن رحیمی کشتی گیر آزادکار وزن 55 کیلوگرم در مورد شرایط حضور در این رقابتها گفت: نمی توانم در این وزن قول کسب مدال طلا را بدهم.

وی ادامه داد: مدعیان بسیار زیادی در رقابتهای قهرمانی آسیا حضور دارند که همه تجربه حضور در رقابتهای جهانی و حتی کسب مدال در این رقابتها را دارند که این کار مرا سخت می کند.

دارنده مدال برنز جهان خاطرنشان کرد: کشتی گیران کره شمالی، کره جنوبی و ازبکستان حریفان اصلی من هستند و با توجه به آمادگی که دارم توان کسب مدال را دارم.

اسماعیل پور: نمی خواهم این فرصت طلایی را از دست بدهم

مسعود اسماعیل پور کشتی گیر آزادکار وزن 60 کیلوگرم در مورد شرایط حضور در این رقابتها به خبرنگار مهر گفت: می خواهم با کسب یک مدال خوشرنگ در رقابتهای آسیایی بازگشت دوباره ای به میادین کشتی داشته باشم.

وی ادامه داد: به دلایلی راهی رقابتهای جهانی ترکیه نشدم اما آن دوران تمام شده است و حالا می خواهم این فرصت طلایی را برای بازگشت از دست ندهم.

دارنده طلای جوانان جهان در پایان خاطرنشان کرد: در وزن سختی هستم و کشتی گیران قرقیزستان، قزاقستان، ژاپن و ازبکستان حریفان اصلی من هستند و با توجه به آمادگی که دارم توان کسب دوباره مدال طلا در این رویداد را دارم.

تقوی: امیدوارم گام اول را محکم بردارم

مهدی تقوی کشتی گیر آزادکار وزن 66 کیلوگرم در مورد شرایط حضور در این رقابتها گفت: در این مدت تمرینات بسیار خوبی را زیر نظر کادر فنی تیم ملی برگزار کرده ایم و البته با برگزاری یک مرحله اردو پس از مسابقات لیگ راهی کره جنوبی می شویم.

وی ادامه داد: البته فکر نمی کردم راهی رقابتهای آسیایی شوم ولی به هرحال من کشتی گیر هستم و باید تابع تصمیم کادر فنی باشم تا بتوانم نظر آنها را برای حضور درالمپیک جلب کنم.

دارنده دو مدال طلای جهان در پایان خاطرنشان کرد: یونیمستوی ژاپنی و سوشیل کومار هندی در صورت حضور در این مسابقات در کنار حریف قزاقستانی مهمترین رقیبان من هستند و امیدوارم در این رقابتها گام اول را به خوبی برای مسابقات مهم آینده به خصوص المپیک بردارم.

گودرزی: وظیفه من کشتی گرفتن است

صادق گودرزی کشتی گیر آزادکار وزن 74 کیلوگرم در مورد حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا گفت: از حریفانم در رقابتهای آسیایی شناخت کامل دارم و بدنبال کسب مدال طلا هستم.

وی در مورد حضورش در رقابتهای آسیایی کره ادامه داد: وظیفه من بعنوان کشتی گیر کشتی گرفتن است و باید تابع تصمیمات کادر فنی تیم ملی و رسول خادم باشم.

دارنده دو مدال نقره جهان در پایان خاطرنشان کرد: مسلما رقابتهای آسیایی و جهانی با المپیک متفاوت است و من بدنبال کسب مدال در المپیک هستم.

لشکری: باید مجوز گزینشی المپیک را بدست بیاورم

احسان لشکری کشتی گیر آزادکار وزن 84 کیلوگرم در مورد حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا گفت: از حریفانم در رقابتهای آسیایی شناخت کافی دارم و بارها با آنها کشتی گرفته ام بیشتر رقبای اصلی من از کشورهای استقلال یافته هستند.

وی ادامه داد: باید از فرصتی که کادر فنی تیم ملی در اختیار من قرار داده است استفاده کنم زیرا در صورت موفقیت در این رقابتها می توانم به حضور در مسابقات المپیک لندن امیدوار باشم.

دارنده مدال طلای آسیا در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم بتوانم نظر کادر فنی را برای شرکت گزینشی المپیک 2012 لندن جلب کنم.

امیری: بدنبال انتقام از قربان اف ازبک هستم

عرفان امیری کشتی گیر آزادکار وزن 96 کیلوگرم در مورد حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا گفت: از حریفانم در رقابتهای آسیایی شناخت کافی دارم مهمترین رقیب من قربان قربان اف ازبکستانی است که باید وی را شکست داده و انتقام آسیایی تاشکند را از وی بگیرم.

وی ادامه داد: خادم تمرینات سنگینی را برای ملی پوشان در نظر گرفته است تا با آمادگی کامل در مسابقات حضور پیدا کنیم. امیدوارم بتوانم در این رقابتها صاحب مدال طلا شوم.

هادی: آسیایی کره جنوبی نخستین تجربه من است

پرویز هادی کشتی گیر آزادکار وزن 120 کیلوگرم در مورد حضور در رقابتهای آسیایی کره جنوبی گفت: مسابقات آسیایی کره جنوبی نخستین حضور من در یک میدان رسمی است.

وی ادامه داد: تیم ایران تاکنون در وزن 120 کیلوگرم سهمیه حضور در المپیک 2012 لندن را کسب نکرده است و کادر فنی بدنبال انتخاب بهترین کشتی گیر برای حضور در این مسابقات است.

هادی در پایان خاطرنشان کرد: مسلما عملکرد خوب من در گومی باعث می شود بتوانم یک گام به حضور در این مسابقات نزدیک شده و در نهایت شانس حضور در المپیک را در صورت صلاحدید کادر فنی بدست آورم.

لایق: باید از عنوان قهرمانی خود در آسیا دفاع کنیم

رضا لایق مربی تیم ملی کشتی آزاد نیز گفت: برای حضور در رقابتهای آسیایی تنها یک مرحله اردو پشت سرگذاشته ایم. در این مدت بیشتر روی مسائل روحی و روانی کشتی گیران کار کرده ایم تا آنها را آماده حضور در این مسابقات کنیم.

لایق در پایان خاطر نشان کرد: برخلاف مسائل عنوان شده فقط بدنبال نتیجه گرایی نیستیم ولی نباید این را هم فراموش کنیم که باید از عنوان قهرمانی خود در آسیا دفاع کنیم.

تیم ملی کشتی آزاد ایران با توجه به اینکه رقابتهای قهرمانی آسیا امسال برخلاف سالهای گذشته سهمیه ورودی المپیک محسوب نمی شود، کار دشواری برای تصاحب دوباره عنوان قهرمانی قاره کهن پس از یک دوره را ندارد.