  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۵۸

آذربایجان شرقی نایب قهرمان لیگ برتر تیراندازی کشور شد

آذربایجان شرقی نایب قهرمان لیگ برتر تیراندازی کشور شد

تبریز - خبرگزار مهر: تیم استان آذربایجان شرقی عنوان نایب قهرمانی رقابتهای لیگ برتر تیراندازی کشور را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پایانی و اختتامیه رقابتهای لیگ برتر تیراندازی کشور در سالن تیراندازی غدیر سمنان برگزار شد و طی آن تیم آذربایجان شرقی موفق شد عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص دهد.
 
در این رقابتها تیم تهران به مقام نخست رسید و تیم سمنان نیز سوم شد.
 
مسابقات لیگ برتر تیراندازی کشور با شرکت تیمهای تهران، سمنان، آذربایجان شرقی، مرکزی، قزوین، اصفهان، خراسان رضوی و فارس به مدت 8 هفته برگزار شد.
 
این رقابتها با شرکت 48 تیرانداز در دو بخش تفنگ و تپانچه بادی برگزار شد.
 
تیمهای اول تا سوم این مسابقات در لیگ برتر تیراندازی کشور حضور دارند و سایر تیمها از طریق رقابتهای قهرمانی کشور که سال آینده برگزار می شود، انتخاب می شوند.
کد مطلب 1533203

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها