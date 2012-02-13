آذربایجان شرقی نایب قهرمان لیگ برتر تیراندازی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پایانی و اختتامیه رقابتهای لیگ برتر تیراندازی کشور در سالن تیراندازی غدیر سمنان برگزار شد و طی آن تیم آذربایجان شرقی موفق شد عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص دهد.

در این رقابتها تیم تهران به مقام نخست رسید و تیم سمنان نیز سوم شد.

مسابقات لیگ برتر تیراندازی کشور با شرکت تیمهای تهران، سمنان، آذربایجان شرقی، مرکزی، قزوین، اصفهان، خراسان رضوی و فارس به مدت 8 هفته برگزار شد.



این رقابتها با شرکت 48 تیرانداز در دو بخش تفنگ و تپانچه بادی برگزار شد.



تیمهای اول تا سوم این مسابقات در لیگ برتر تیراندازی کشور حضور دارند و سایر تیمها از طریق رقابتهای قهرمانی کشور که سال آینده برگزار می شود، انتخاب می شوند.