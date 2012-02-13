به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر محمدزاده در این نامه از مجموعه اصحاب رسانه خواسته است نسبت به صیانت از انتخابات به عنوان بارزترین نهاد مردمسالاری دینی و نفی توطئههای احتمالی دشمنان ملت در خدشه بر این دستاورد عظیم انقلاب اسلامی هوشیار باشند.
متن کامل نامه معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مدیران مسئول محترم مطبوعات، خبرگزاریها و پایگاههای اطلاع رسانی
با اهدای سلام و آرزوی توفیق
آنچه انگیزه نگارش این نامه است، انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و اهمیت فرآیندی است که با جلب مشارکت عمومی، فصلی تازه از نشاط سیاسی و اجتماعی و آزمونی دشوار و در عین حال تاریخی را برای رسانههای کشور رقم میزند.
انتخابات پیش رو عیاری است که خواسته یا ناخواسته، اهتمام رسانهها به مصالح جامعه و وفاق و وحدت ملی بدان سنجیده خواهد شد و اهمیت این سنجش، مقارن با افزایش جنگ رسانهای نظام سلطه علیه کشورمان فزونی خواهد داشت.
خوشبختانه در یکساله گذشته، با تلاش اصحاب رسانه از سیطره سیاست زدگی و رخنه اغراض جناحی به مطبوعات و خبرگزاریها تا حد زیادی کاسته شده و دست کم میتوان گفت که رسانهها نه فقط آغازگر منازعات و بگو مگوهای بیحاصل و ناسودمند سیاسی نبودهاند بلکه در انعکاس این منازعات نیز اغلب با تدبیر و تعمقی بیش از اطراف اصلی منازعه یعنی سیاست ورزان رفتار کردهاند.
با این حال از باب «فذکّّر فان ذکری تنفع المؤمنین» و نخست با تأکید بر نیاز صاحب این قلم و سپس مخاطبان آن به تذکر در همه آنات و لحظات، ذکر نکاتی چند پیرامون نسبت رسانههای گروهی با انتخابات پیش رو خالی از فایده نخواهد بود.
1. تردیدی نیست که منزلت مطبوعات از بابت نقشی که در ارتقای آگاهیهای عمومی، پیشرفت مادی و کمال معنوی جامعه ایفا میکنند، یگانه و بیبدیل است؛ اما هر چه دایره این منزلت منحصر به فرد وسعت یابد؛ مسئولیتی عظیمتر و افزونتر را در پی میآورد؛ چرا که تکیه بر کرسی هدایت و مدیریت افکار عمومی با مسئولیت پذیری و التزام به آثار ناشی از آن، ملازمه دارد و به تعبیر گویاتر همچون حق با تکلیف، همراه و توأم است.
بدیهی است که دشواری این مسئولیت در مقاطعی همچون انتخابات افزایش مییابد؛ زیرا آحاد ملت در چنین مقاطعی نسبت به جامعه و سرنوشت اجتماعی خویش حساستر شده و نیاز بیشتری به کسب آگاهیهای سیاسی و تحلیلهای ژرف از شرایط حال و آینده احساس میکنند.
رسانهها میتوانند با نگاه فرصت محور به چنین انگیزشی، نقش روشنگری خود را به شایستهترین وجه ایفا کرده، به تبیین مسائل و نیازهای واقعی جامعه بپردازند و حرکت ملت برای دستیابی به اهداف متعالی را عمق و شتاب بخشند.
2. همچنان که رهبر عزیز انقلاب اسلامی در خطبههای نماز جمعه چهاردهم بهمن ماه اشاره فرمودند: «هر قدر حضور مردم در پای صندوقهای رأی بالاتر باشد، اعتبار و ارزش ملت بالاتر میرود و امنیت و مصونیت کشور بیشتر و آینده ایران عزیز تأمین و تضمین میشود».
بدیهی است در تأسی به این سخن ارزشمند، در انتخابات پیش رو سعی مجموعه نیروهای وفادار به آرمانهای ملت، مشارکت حداکثری و در مقابل، تلاش دشمنان ملت که جلوههای خشم و خصومت آنان از جمله تحریمهای یک جانبه قابل مشاهده است، مشارکت حداقلی و وقوع انتخاباتی سرد و بیرونق است.
از این رو از رسانههای کشور انتظار میرود بنا بر رسالتی که به موجب قانون و فراتر از آن، اخلاق و وجدان رسانهای به عهده دارند، طلایهدار شورآفرینی و نشاط سیاسی بوده و در عین حال، این انگیزش و شور عمومی را با شعور و ژرفاندیشی درآمیزند.
3. در عرصه رسانه، هیچ چیز مهم تر از حفظ و تقویت اعتماد مخاطبان نیست. اگر اخبار رسانه فاقد باورپذیری باشد یا نتواند اعتماد عمومی را جلب کند، کارایی و اثرگذاری نخواهد داشت. به همین دلیل، صیانت از هویت اعتمادساز رسانه در مقابل شایعات و اخبار خلاف واقع و به ویژه حفظ حقوق منابع خبری که با ذکر نام آنها صورت میپذیرد، در مقطع انتخابات بیش از پیش اهمیت مییابد. به ویژه آنکه در چنین مقاطعی، راهبرد رسانهای نظام سلطه در قبال ملت ایران و سایر ملتهای بیدار و آزاده جهان، افزایش تهاجم رسانهای با هدف حاشیه سازیهای احتمالی و تحت الشعاع قراردادن اصل انتخابات است.
به همین دلیل انتظار از رسانههای داخلی آن است که در مواجهه با عملیات روانی رسانههای نظام سلطه، در موضع فعال قرار داشته و با روشنگریهای بهنگام به دفاع از حریم منافع ملی و امنیت روانی جامعه برخیزند.
4. رسانه در ذات خود دارای هویت فرهنگی، دانایی محور و روشنگر است. از این رو برای حفظ جایگاه و استقلال حرفهای آن، شایسته است از ایفای نقشهای غیرذاتی و مأموریتهای تحمیلی به ویژه از سوی احزاب و گروههای سیاسی اجتناب گردیده و اعتماد مخاطب که ارزشمندترین سرمایه رسانه است، بر هر نقطه اتکای دیگر ترجیح یابد. مطلوبترین راه برای نیل به این هدف آن است که تضادها و چالشهای سیاسی در عرصه رسانه به اختلاف دیدگاه و برنامه تبدیل شود تا مردم به جای اشتغال به حاشیههای سیاست که دارای خصیصه موج آفرینی و ناپایداریاند، به طور شفاف و روشمند با اختلاف نظرات و برنامههای هر یک از افراد و گروههای سیاسی در جهت بهبود شرایط کشور آشنا گردند.
5. مطبوعات به جایگاهی مستقل از رقبای انتخاباتی و عرصهای فراختر از رقابت برای دستیابی به کرسیهای مجلس شورای اسلامی تعلق دارند. از این رو شایسته نیست جانبداری از هیچ یک از اطراف این رقابت به هویت مستقل و فرهنگی رسانه آسیب وارد آورد و عرصه بلند اطلاعرسانی را به شائبه تهمت، توهین، افترا و تخریب رقبا علیه یکدیگر، بیالاید.
برای نیل به این مقصود، تمسک به آموزههای دینی از جمله آیه شریفه «یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا...» به عنوان یکی از بنیادهای روزنامهنگاری اسلامی راهگشا و هدایت زا خواهد بود. باشد که پرهیز از تجسس در احوال شخصی و حفظ حریم خصوصی اشخاص به میثاقی همگانی و خدشه ناپذیر در بین فعالان رسانهای و شاخصی عمده برای ارزیابی عملکرد رسانهها به ویژه در انتخابات پیش رو تبدیل شود و ما را به تحقق الگوی بومی روزنامهنگاری اسلامی در کشور دلالت نماید.
محمد جعفر محمد زاده معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
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