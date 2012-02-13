دیدار سخت سپاهان مقابل سایپای کرج/ لزوم حضور هواداران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان که هفته گذشته با برد شیرین خود مقابل مس کرمان، صدرنشینی خود در مسابقات لیگ برتر را قطعی کرد، فردا باید در چارچوب رقابت های هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور به مصاف تیم سایپای کرج برود.

سپاهان در حالی به مصاف سایپای کرج می رود که در حال حاضر و از دو هفته پیش، صدر جدول رده بندی را ازآن خود کرده است بنابراین در حال حاضر تمام نگاه ها معطوف به دیدار تیم های سپاهان و سایپا خواهد بود.

روزهای خوب زلاتکو در سپاهان

تیم سپاهان در حالی صدر جدول را ازآن خود می کند که پیش از حضور این تیم در رقابت های لیگ برتر، هیچ کس فکر نمی کرد تیم پرحاشیه و پر مشکل سپاهان جایگاهی در صدر جدول رده بندی داشته باشد و خوش بین ترین هواداران این تیم هم جایگاه سپاهان را در پایان فصل، حضور در جمع 10 تیم اول جدول رده بندی عنوان می کردند.

اما سپاهان با برنامه ریزی مناسب و کنترل حاشیه ها، آرام آرام به بالای جدول رده بندی لیگ برتر صعود کرد و کم کم به جایگاه واقعی خود دست یافت و هم اکنون برای رسیدن به سومین قهرمانی پیاپی خود، 9 فینال در پیش دارد.

سایپا و حریف نه چندان آسان برای سپاهان

اما حریف فردای سپاهان تیمی است که در هفته های گذشته نتایج خوبی گرفته و یقه تیم های بزرگی را گرفته است؛ سایپا که در ابتدای فصل حتی مدعی قهرمانی لیگ برتر بود، در نیم فصل نخست نتایج خوبی کسب نکرد اما همه مشکل این تیم را بی تجربگی سرمربی عنوان می کردند.

نارنجی پوشان کرج پس از آن در نیم فصل دوم نتایج بهتری گرفتند و در این بین مقابل تیم های بزرگی چون استقلال و پرسپولیس هم درخشش خاصی داشتند تا نشان دهند که مقابل سپاهان هم برای بیشترین امتیاز بازی خواهند کرد.

سایپا هم اکنون در جایگاه نهم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال قرار گرفته و با توجه به اینکه سپاهان در این دیدار برخی بازیکنان خود را نیز در اختیار ندارد، به امید امتیاز به اصفهان آمده است.

صدرنشینی سخت است

اما سپاهان هم برای رسیدن به صدر جدول تلاش بسیاری کرد و دوست ندارد به این راحتی صدر جدول را از دست بدهد. سپاهانی ها می دانند که برای رسیدن به قهرمانی کار سختی دارند بنابراین به امتیاز دیدار با سایپا توجه بسیاری خواهند کرد.

صدرنشینی سپاهان در هفته های گذشته کار را برای این تیم دشوار کرده و باعث شده که تیم های مختلف با انگیزه بیشتری مقابل سپاهان به میدان بروند؛ خصوصا اینکه سپاهان قهرمان دو دوره گذشته مسابقات لیگ برتر ایران نیز بوده و برای رسیدن به قهرمانی دوباره انگیزه بسیاری دارد.

هواداران در ورزشگاه فولادشهر

اما چیزی که سرمربی سپاهان در هفته های گذشته بیش از همه چیز به آن تاکید کرده، لزوم حضور هواداران و اهمیت این مسئله است چراکه در حال حاضر بیش از هر چیز برای طلایی پوشان اصفهان اهمیت دارد.

اگرچه حضور تماشاگران سپاهان در بازی های اخیر این تیم کاملا به چشم می آمده اما تعداد اندک هواداران سپاهان در دیدارهای اخیر این تیم مسئله ای است که شاید تیم اصفهانی برای رسیدن به سومین قهرمانی خود بیش از چیزهای دیگر به آن احتیاج داشته باشد.

به هر حال هواداران سپاهان می دانند که مدیران سپاهان برای حضور آنها در ورزشگاه تلاش قابل توجهی به خرج می دهند و لزوم حضور هوادار در ورزشگاه فولادشهر در حال حاضر بیش از هر چیزی احساس می شود.

غایبان بزرگ و سرشناس سپاهان

سپاهان در حالی به مصاف سایپای کرج می رود که غیبت بازیکنان سرشناس این تیم در دیدار با سایپا می تواند کار را برای زلاتکو کرانچار سخت کند.

سپاهان در بازی فردا علاوه بر احمد جمشیدیان، محرم نویدکیا، کاپیتان و عمادمحمدرضا، مهاجم عراقی و گلزن خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نخواهد داشت و کرانچار نمی تواند از این بازیکنان مقابل سایپا استفاده کند.

این تیم در این دیدار همچنین مهدی جعفرپور را به دلیل محرومیت در اختیار نخواهد داشت.

برنامه دیدار تیم های اصفهانی در هفته بیست و ششم مسابقات به شرح زیر است :

سه‌شنبه - 25/11/90

* سپاهان اصفهان - سایپای البرز، ساعت 15:30 ، ورزشگاه فولاد شهر

چهارشنبه - 26/11/90