شهرستان کوهرنگ استعداد بالایی برای توسعه گردشگری دارد

ید الله خالدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان کوهرنگ به دلیل چشمه سارهای متعدد چون چشمه دیمه، چشمه سرداب، چشمه مروارید، چشمه آب معدنی کوهرنگ و دیدنیهای طبیعی همچون تونل کوهرنگ، آبشار شیخ علی خان، دشت لاله واژگون، پیست اسکی و .... شهرت بسیار دارد.

وی با اشاره به نعمتهای طبیعی بیشمار این شهرستان، اظهار داشت: این شهرستان استعداد بالای برای توسعه گردشگری در تمام فصول سال دارد.

فرماندارکوهرنگ افزود: این شهرستان در نیمه دوم سال به خاطر بارش برف زیبایی خاصی پیدا می کند و این شهرستان می تواند قطب گردشگری و ورزشهای زمستانی در کشور تبدیل شود.

خالدی تاکید کرد: در نیمه اول سال نیز با آغاز آب شدن برفها، چشمه ها و آبشار های فراوانی در کوهستانهای این شهرستان پدید می آید و بهار در این شهرستان بسیار زیبا است و رویشگاههای لاله های واژگون یکی از مناطق زیبای و بکر گردشگری این شهرستان واین استان است.