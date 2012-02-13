حضور رویانیان در انتخابات فوتبال منتفی شد/ استعفایی برای چندماه پیش!

محمد رویانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد خبر کاندیداتوری‌اش برای ریاست فدراسیون فوتبال ضمن بیان مطلب فوق افزود: من علاقمند به فضای فعلی فوتبال نیستم و در این مقطع از باشگاه پرسپولیس به فدراسیون فوتبال رفتن را از چاله درآمدن و به چاه افتادن می‌دانم.

وی خاطرنشان کرد: تنها چیزی که باعث شده است تاکنون در فوتبال بمانم، عشق و علاقه قلبی‌ام به هواداران پرسپولیس است و تمام سعی خود را برای موفقیت این باشگاه انجام خواهم داد.

رویانیان در خصوص دریافت فرم ثبت نام شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال، تاکید کرد: همکارانم دوست داشتند عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال شوم اما خودم در شرایط فعلی این موضوع را صلاح نمی‌دانم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در پایان در مورد صحبت‌هایی که در خصوص استعفای وی از این سمت مطرح شده است، گفت: این موضوع مربوط به مدت‌ها پیش بوده زمانی که من با وزیر ورزش دیداری داشتم و از همان موقع این قضیه منتفی شد. در حال حاضر مدیرعامل پرسپولیس هستم و با تمام توان برای ارتقای جایگاه این تیم پرهواداران تلاش می‌کنم.