عباس جعفری مقدم، دبیر جایزه ادبی یوسف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره داستان کوتاه دفاع مقدس (جایزه ادبی یوسف) که پیش از این اعلام شده بود در روز سه‌شنبه 25 بهمن برگزار خواهد شد، به تاریخ دیگری موکول شده است.

وی درباره علت این تغییر نیز گفت: به بنده نیز به طور صریح اعلام نشده است که علت موضوع چیست، اما به احتمال زیاد در دهه اول ماه اسفند این مراسم برگزار خواهد شد.

دبیر جایزه ادبی یوسف دربار آخرین وضعیت داوری این دوره گفت: داوری بخش داستان کوتاه سال نیز نهایی شد و بر این اساس تنها دو نویسنده در این بخش شایسته تقدیر شناخته شدند و فردی حائز رتبه برتر شناخته نشد.

جعفری مقدم همچنین از حضور620 اثر در مجموع تمام بخش‌های این دوره از این جایزه ادبی خبر داد و گفت: در مرحله نهایی این دوره از این جشنواره 23 اثر از 19 نویسنده مورد داوری قرار گرفتند و آثار رتبه اول تا سوم و نیز آثار شایسته تقدیر مشخص شدند.

به گفته دبیر پنجمین جایزه ادبی یوسف در بخش انتخاب داستان سال دفاع مقدس نیز در این دوره از این جایزه ادبی، 216 داستان کوتاه از 19 مجموعه داستان مورد داوری قرار گرفت.