خط تولید هیچ خودرویی متوقف نیست

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نجم الدین در جمع خبرنگاران گفت: هم اکنون محصولات ایران خودرو به 30 کشور دنیا صادر می شود و علاوه بر آن، 5 پایگاه صادراتی نیز در دنیا برای تولید محصولات ایران خودرو مشغول بکار هستند، ضمن اینکه برنامه ریزی‌های گسترده ای برای افزایش صادرات خودروهای تولیدی صورت گرفته است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو افزود: امسال برنامه ایران خودرو این است که بتواند 7 درصد کل محصولات تولیدی خود را صادر کند اما هدفگذاری در سال آینده برای صادرات 12 درصد از محصولات تولیدی ایران خودرو است و در برنامه پنجم توسعه نیز به نحوی برنامه ریزی شده است که بتوان 20 درصد از محصولات تولیدی ایران خودرو را به بازارهای دنیا صادر کرد.

نجم الدین بازارهای صادراتی محصولات ایران خودرو را روسیه، قزاقستان، کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا ذکر و تصریح کرد: در سفر اخیر هیئت ایرانی به بلاروس قرار بر این شده است که تولیدات ایران خودرو در این کشور 5 برابر سالجاری باشد، ضمن اینکه امیدوارم با استفاده از تعرفه های گمرکی مناسب بتوانیم صادرات خود را افزایش دهیم.

وی برنامه ریزی برای صادرات 15 هزار دستگاه از محصولات تولیدی ایران خودرو به روسیه ، قزاقستان و بلاروس را از جمله برنامه های این گروه صنعتی عنوان کرد و گفت: قرار بر این است که 2 هزار دستگاه از میزان هدف‌گذاری شده مذکور در بلاروس تولید و از آنجا روانه بازارهای صادراتی شود. نجم الدین ادامه داد: خط تولید هیچ خودرویی در ایران خودرو هم اکنون متوقف نیست.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو افزود: سازمان حمایت بر اساس افزایش هزینه های معقول و منطقی موافقت خود را اعلام می کند و بر این اساس، ایران خودرو بدون مجوز قیمت هیچ خودرویی را افزایش نخواهد داد.

وی در ادامه در خصوص تحریمهای اروپا بر علیه اقتصاد ایران و تحت شعاع قرار دادن رابطه ایران خودرو با پژو فرانسه گفت: رابطه ایران خودرو با پژو فرانسه بر اساس تامین منافع دوجانبه لحاظ شده و حتما منافع ایران خودرو و پژو فرانسه به صورت توامان تامین خواهد شد.