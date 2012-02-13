احداث فاز دو بوستان گلها/ بررسی اقدامات کمیته خدمات شهرداری قم در نوروز۹۱

مجید متین فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: مساحت کلی پارک فاز دو بوستان شامل فاز یک و دو می‌شود و به مساحت دو و نیم هکتار است.

وی گفت: اقداماتی که در این پارک انجام می‌شود شامل محوطه سازی، جدول سنگی، موزائیک فرش، ترمیم شبکه روشنایی پارک، احداث نماز خانه، احداث سرویس بهداشتی، ایجاد زمین چمن مصنوعی و ایجاد کانون فرهنگی است.

وی هزینه‌ای را که برای این اجرای طرح لازم است ۵۰۰میلیون تومان برآورد کرد و افزود: این پارک در شیخ آباد در انتهای خیابان حکمت واقع شده است.



شهردار منطقه دو بیان کرد: اجرای این طرح حدود ۶ ماه به طول می‌انجامد.



جدول گذاری خیابان ۱۶متری ولیعصر



وی در ادامه با بیان اینکه ادامه خیابان ۱۶ متری ولیعصر که در گذشته احداث شده بود باز می‌شود گفت: این خیابان به بلوار شهید موسوی واقع در خیابان شاد قلی خان متصل می‌شود.



وی ادامه داد: ‌هدف از اجرای این پروژه بهبود عبور و مرور شهری و افزایش رفاه شهروندان بوده است.



شهردار منطقه دو بیان کرد: ‌هزار و ۲۰۰مترمربع از این پروژه جدول گذاری شده است



وی ادامه داد: زیر سازی و آسفالت این پروژه ۶هزار و ۴۰۰ متر مربع بوده است.



وی با اشاره به اینکه هزینه این پروژه ۳هزار و ۴۰۰میلیون ریال بوده است افزود: ‌این پروژه ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.



متین‌پور در پایان بیان کرد: تنها آسفالت این پروژه باقی مانده است که پس از خشک شدن زمین انجام می‌گیرد.



بررسی اقدامات کمیته خدمات شهری شهرداری قم در نوروز۹۱

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در اولین نشست کیمته خدمات شهری شهرداری که پیش از ظهر دوشنبه با حضور مدیران و نمایندگان ۲۷اداره استان و با حضور جانشین معاون خدمات شهری شهرداری قم انجام گرفت به تصمیم گیری در خصوص خدمت رسانی بهتر به زائران و مسافران نوروزی پرداخته شد.



در این نشست کلیه مسائل مربوط به خدمات نوروزی از جمله مسائل ایمنی، بهداشتی، تامین مایحتاج شهروندان و زائران و اموری از این قبیل مورد بررسی قرار گرفت.



همچنین در این نشست سامانه ۱۳۷ در جهت خدمت رسانی به زائران درخصوص رفع همه نیازهای زائران مورد بررسی قرار گرفت.