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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۱۴

اخبار شهرداری قم/

احداث فاز دو بوستان گلها/ بررسی اقدامات کمیته خدمات شهرداری قم در نوروز۹۱

احداث فاز دو بوستان گلها/ بررسی اقدامات کمیته خدمات شهرداری قم در نوروز۹۱

قم - خبرگزاری مهر: احداث فاز دو بوستان گل‌ها در منطقه ۲، بررسی اقدامات کمیته خدمات شهری شهرداری قم در نوروز۹۱ و جدول گذاری خیابان ۱۶متری ولیعصر توسط شهرداری منطقه دو از جمله اخبار شهرداری قم است.

مجید متین فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: مساحت کلی پارک فاز دو بوستان شامل فاز یک و دو می‌شود و به مساحت دو و نیم هکتار است.

وی گفت: اقداماتی که در این پارک انجام می‌شود شامل محوطه سازی، جدول سنگی، موزائیک فرش، ترمیم شبکه روشنایی پارک، احداث نماز خانه، احداث سرویس بهداشتی، ایجاد زمین چمن مصنوعی و ایجاد کانون فرهنگی است.
وی هزینه‌ای را که برای این اجرای طرح لازم است ۵۰۰میلیون تومان برآورد کرد و افزود: این پارک در شیخ آباد در انتهای خیابان حکمت واقع شده است.
 
شهردار منطقه دو بیان کرد: اجرای این طرح حدود ۶ ماه به طول می‌انجامد.

جدول گذاری خیابان ۱۶متری ولیعصر

وی در ادامه با بیان اینکه ادامه خیابان ۱۶ متری ولیعصر که در گذشته احداث شده بود باز می‌شود گفت: این خیابان به بلوار شهید موسوی واقع در خیابان شاد قلی خان متصل می‌شود.

وی ادامه داد: ‌هدف از اجرای این پروژه بهبود عبور و مرور شهری و افزایش رفاه شهروندان بوده است.

شهردار منطقه دو بیان کرد: ‌هزار و ۲۰۰مترمربع از این پروژه جدول گذاری شده است

وی ادامه داد: زیر سازی و آسفالت این پروژه ۶هزار و ۴۰۰ متر مربع بوده است.

وی با اشاره به اینکه هزینه این پروژه ۳هزار و ۴۰۰میلیون ریال بوده است افزود: ‌این پروژه ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

متین‌پور در پایان بیان کرد: تنها آسفالت این پروژه باقی مانده است که پس از خشک شدن زمین انجام می‌گیرد.
 
بررسی اقدامات کمیته خدمات شهری شهرداری قم در نوروز۹۱

در اولین نشست کیمته خدمات شهری شهرداری که پیش از ظهر دوشنبه با حضور مدیران و نمایندگان ۲۷اداره استان و با حضور جانشین معاون خدمات شهری شهرداری قم انجام گرفت به تصمیم گیری در خصوص خدمت رسانی بهتر به زائران و مسافران نوروزی پرداخته شد.

در این نشست کلیه مسائل مربوط به خدمات نوروزی از جمله مسائل ایمنی، بهداشتی، تامین مایحتاج شهروندان و زائران و اموری از این قبیل مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این نشست سامانه ۱۳۷ در جهت خدمت رسانی به زائران درخصوص رفع همه نیازهای زائران مورد بررسی قرار گرفت.
کد مطلب 1533214

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