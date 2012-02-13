راه آهن ازنا - اصفهان کلنگ زنی می شود/ تحقق مطالبه ای دیرین

استاندار لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات اجرایی طرح زیربنایی راه آهن دورود - الیگودرز - اصفهان فردا آغاز می شود.

حبیب الله دهمرده تصریح کرد: این طرح پیش از این در لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس در سالجاری نیز آمده بود که اجرای آن بنا به دلایلی در جریان بررسی لایحه در مجلس عملیاتی نشد.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی دو طرح بزرگ راه آهن طی سال جاری در لرستان، اظهار داشت: با تلاشها و پیگیریهای انجام شده و اخذ مجوزها و موافقتهای لازم و تامین اعتبار مناسب از سوی دولت و مجلس، عملیات اجرایی این طرح مهم زیربنایی آغاز می شود.

استاندار لرستان گفت: به طور قطع با تصویب اعتبار مورد نظر دولت برای اجرای این طرح از سوی مجلس، شاهد تسریع در روند اجرای این طرح مهم زیربنایی در حوزه حمل و نقل و رونق اقتصادی استان لرستان و منطقه خواهیم بود.

این سخنان استاندار لرستان در حالی مطرح می شود که پیش از این نیز هیئت دولت با اختصاص 30 میلیارد ریال اعتبار براى احداث راه آهن اصفهان - دورود موافقت کرده بود.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تصویب کرده است که مبلغ 30 میلیارد ریال به منظور آغاز عملیات اجرایی طرح احداث راه آهن اصفهان - داران - ازنا- دورود در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات اقدام شود.

در این راستا به استناد ماده(55) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- با اختصاص مبلغ 30 میلیارد ریال از محل جزء (2) ردیف (510000) (هزینه های پیش بینی نشده سرمایه ای) موضوع جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موافقت شده بود.

این مصوبه پیش از این از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

بنابر این گزارش، هم اکنون استان لرستان با وجود سابقه 70 ساله در عبور خطوط ریلی هنوز به لحاظ توسعه شبکه ریلی از استانهای محروم کشور محسوب می شود به طوریکه تنها خط آهن استان به منظور ارتباط شمال به جنوب کشور از شهرستان دورود عبور می کند که این امر لرستان را تنها تبدیل به گذرگاهی برای عبور مسافران تهران - جنوب و بالعکس کرده است.

این موضوع که بارها از سوی مردم استان مورد انتقاد قرار گرفته بود در نهایت منجر به نگاه ویژه دولت برای عملیاتی کردن پروژه راه آهن دورود - خرم آباد - اندیمشک و مطالعه و اجرای پروژه های ریلی ازنا - اصفهان و دورود - بروجرد به سمت غرب شد تا بارقه امیدی برای خروج لرستان از بن بست حمل و نقل ریلی شکل بگیرد که متاسفانه با وجود درج این پروژه ها در لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی در اقدامی کم سابقه ردیف بودجه ای راه آهن ازنا - اصفهان در پی اصرار برخی نمایندگان به رای گذاشته شد تا نصیب منطقه محروم لرستان از نگاه ویژه نمایندگان حذف این ردیف بودجه باشد.

به هر روی با پیگیری های مجمع نمایندگان استان و به ویژه استاندار لرستان و تصویب اعتبار آغاز این پروژه ریلی در سال 90 یکی مطالبات مردم این منطقه لرستان محقق می شود تا فردا استان لرستان شاهد آغاز پروژه ریلی الیگودرز - اصفهان باشند.

مطابق پیگیری های خبرنگار مهر علی رغم اینکه قرار بود این پروژه ریلی با حضور وزیر راه و شهرسازی کلنگ زنی شود ولی با توجه به ماموریت کاری برای علی نیکزاد کار کلنگ زنی پروژه به احمد صادقی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور محول شد.