به گزارش خبرنگار مهر، ساعاتی پس از اعلام خبر «افتتاح چند دستاورد بزرگ هسته‌ای ظرف چند روز آینده» از سوی محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور، یک مقام سعودی اعلام کرد که عربستان مصمم است در صورت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، این کشور نیز به این جنگ‌افزار مسلح شود.

این خبر را هفته‌نامه «تایمز» به نقل از یک مقام سعودی نوشت که عربستان اوضاعی را که ایران در آن به عنوان یک قدرت هسته‌ای مطرح باشد، نخواهد پذیرفت و عربستان مصمم است که در صورت برخورداری ایران از سلاح هسته‌ای، خود نیز این سلاح را به دست بیاورد.

در گزارش تایمز فروشنده احتمالی این فنا‌وری به عربستان، پاکستان مطرح و تاکید شد: سعودی‌ها بیشترین کسانی هستند که هزینه برنامه‌های هسته‌ای پاکستان را تحمل کرده و در عرصه دیپلماتیک کمک‌های زیادی به اسلام‌آباد در این زمینه داده‌اند.

در همین زمینه حسن عابدینی ‌کارشناس بین‌الملل و تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگوی خود با برنامه «45 دقیقه» رادیو گفتگو با بیان اینکه این خبر را می‌توان از دو زاویه تحلیل کرد، گفت: یک دیدگاه مطرح، این است که روزنامه‌های سعودی این خبر را به نقل از روزنامه انگلیسی «تایمز» عنوان کرده‌اند و اسم مقام سعودی نیز به عنوان منبع اعلام نشده‌است.

به گفته وی، ‌احتمال واقعیت نداشتن این خبر بسیار زیاد است؛ چراکه حداقل در صورت صحت خبر عربستان سعودی آن را در یکی از رسانه‌های داخلی خود منتشر می‌کرد.

عابدینی تصریح کرد: دیدگاه دیگری که نسبت به این خبر وجود دارد این است که حتی در صورت صحت خبر، جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده است و حتی بالاترین مقام کشور، رهبر فرزانه انقلاب نیز اعلام کردند که استفاده از سلاح هسته‌ای حکم شرعی دارد و ایران به هیچ وجه به این سمت حرکت نمی‌کند.

تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با رادیو گفتگو با تاکید بر این امر که دولت سعودی نباید در چارچوب غربی‌ها عمل کند، گفت: متأسفانه دولت سعودی به دلیل ترس از بیداری‌ اسلامی در منطقه همه اختیار خود را به غربی‌ها سپرده‌است.

وی درباره موضوع مطرح شده دیگر مبنی بر اینکه فروشنده سلاح هسته‌ای به سعودی، پاکستان است نیز تصریح کرد: دولت سعودی از گذشته ارتباطات هسته‌ای بسیاری با پاکستان داشته‌است اما خبر فروش سلاح هسته‌ای از سوی پاکستان به عربستان با توجه به مناسبات فعلی آمریکا با پاکستان و اینکه واشنگتن تا چه حد اجازه این کار را می‌دهد، مبحث دیگری است.

عابدینی با بیان اینکه تمامی اقدامات سعودی حتما با هماهنگی آمریکا صورت می‌گیرد، افزود: به هر حال این امکان نیز وجود دارد که خود آمریکایی‌ها سلاح هسته‌ای را در اختیار دولت سعودی قرار داده باشند، اما دولت سعودی همانند ایران در زمان شاه دانش استفاده از این سلاح را ندارد و این کار تنها به هدر دادن پول نفت و تزریق دلار به آمریکا است.

وی در پایان گفت: ممکن است در این چارچوب قراردادهایی نیز برای پرکردن جیب آمریکا تدارک دیده شده باشد. اگر سعودی به دنبال بمب هسته‌ای است این کار به نوعی آتش زدن دلارهاست.