پاپادموس از مخالفانش انتقام گرفت/ اخراج 43 نماینده از ائتلاف دولت یونان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دولت ائتلافی یونان امروز دوشنبه از اخراج 43 نماینده پارلمان از این ائتلاف بدلیل مخالفت با طرح ریاضت اقتصادی دولت خبر داد. پارلمان این کشور ساعاتی پیش با کسب اکثریت آرا طرح ادامه ریاضت اقتصادی را با هدف دریافت کمک مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به منظور جلوگیری از ورشکستگی و با وجود تظاهرات گسترده مردم تصویب کرد.

بر این اساس 22 نماینده سوسیالیست و نیز 21 نماینده محافظه کار از فهرست 236 نفره ائتلاف خط خوردند و در پی آن تنها 196 کرسی از 300 کرسی پارلمان برای این ائتلاف باقی ماند. پیشتر احزاب حاکم 236 کرسی پارلمان را در اختیار داشتند اما با این اتفاق اکثریت مطلق پارلمان را از دست دادند.

این در حالی است که حزب LAOS به عنوان سومین حزب ائتلافی دولت پاپادموس روز جمعه و پیش از رای گیری در مورد طرح ریاضت اقتصادی خروج خود را از ائتلاف دولت اعلام کرده بود.

گفتنی است در پی اعمال فشارهای اتحادیه اروپا به دولت یونان برای اجرای طرح مذکور، پاپادموس احزاب ائتلافی را تهدید کرد چنانچه از رای دادن به این طرح خودداری کنند باید از ائتلاف خارج شوند.