به گزارش خبرنگار مهر، عکس روی جلد و ویژهنامه شماره جدید این فصلنامه به بدیعالزمان فروزانفر (1276- 1349) استاد فقید زبان فارسی دانشگاه تهران اختصاص یافته است.
در این بخش و مطابق معمول این نشریه، مخاطب آن میتواند ضمن خواندن مقالات به مطالعه و تماشای عکسها و اسناد متنوعی بپردازد که برخی از آنها اولینبار است که به چاپ میرسد.
در بخش زبانشناسی مقاله محمدرضا باطنی درباره کاربرد «باید» در فارسی امروز آمده است. مقاله ترجمه شده عزتالله فولادوند، نوشته رابرت نازیک، عمدهترین مقاله بخش فلسفه «بخارا» را شامل میشود.
در نقد ادبی این شماره سه مقاله به ترتیب از تقی پورنامداریان با عنوان مقدمهای بر ادبیات رمزی، محمد افشینوفایی با عنوان بخش نویافتهای از اقوال مولانا و مینو مشیری با عنوان اما این مرد یک داستایوفسکی یونانی است، به چاپ رسیده است.
اولین مقاله بخش تاریخ این شماره از بخارا به قلم محمدعلی موحد و با عنوان صحنه نفت از یک منظر کلی نوشته شده و در ادامه سخنرانی فریدون علا با عنوان غائله آذربایجان آمده است.
ناصر تکمیل همایون در این نشریه به خاستگاه تاریخی و اجتماعی خاندان مصدق پرداخته و از شرح شجرهنامه تا وضعیت اجتماعی خانواده پدری و مادری و دوران کودکی دکتر محمد مصدق را بررسی کرده است.
زندگی و زمانه سرلشگر عبداللهخان امیرطهماسب عنوان مقاله علی امیری است و بگذارید گاندی بمیرد، عنوان مقالهای است از نصور نقیپور درباره رهبر استقلال هند و منش و روش او در زندگی و سیاست.
یادبودهها بخش تازهای است که اولین قسمت آن در این شماره از بخارا و با عنوان خاطرات کریم کشاورز (1279- 1365) داستاننویس و مترجم ایرانی بهچاپ رسیده است.
قلمرنجه دهم را بهاالدین خرمشاهی به «کتابیاری» اختصاص داده و در ادامه آن مقاله عبدالحسین آذرنگ درباره تاریخ نشر در ایران آمده است.
مقالات، اشعار و مطالب متنوع دیگری از چهرههایی مانند سعید فیروزآبادی، هامرپورگشتال (ایرانشناس آلمانی)، مسعود عرفانیان، میلاد عظیمی، حسین مدرسی طباطبایی، اسماعیل جمشیدی، ایرج هاشمیزاده، علی ططری، پروفسور آنجلو میکله پیه مونتسه (ایرانشناس ایتالیایی)،هرمز همایونپور، محمد قهرمان، تقی پورنامداریان، احمدرضا احمدی، محمد آصف فکرت، محمد خلیلی بیضایی، گلرخسار (شاعر تاجیک)، فرزانه خجندی (شاعر تاجیک)، عبدالکریم تمنا هروی (شاعر افغان)، لطیف ناظمی (شاعر افغان)، تارا آغداشلو، آوا مشکاتیان و محمدرضا شفیعی کدکنی در این شماره از بخارا منتشر شده است.
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