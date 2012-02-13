630 اثر به جشنواره هنرستانهای هنر کشور راه یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، سیده زهرا حسینی در تشریح برنامه های جشنواره هنرستانهای هنرهای زیبای کشور اظهار داشت: بعد از تشکیل استان البرز شاهد میزبانی جشنواره کشوری هنرستانهای کشور هستیم و این امر موضوعی قابل توجه از سوی مسئولان عرصه فرهنگ و هنر استان محسوب می شود.

وی افزود: در این جشنواره بیش از دو هزار و 200 اثر تجسمی در رشته های مختلف انیمیشن ، تصویرسازی و رشته فیلم کوتاه و.... به دبیر خانه جشنواره ارسال شده و 630اثر به جشنواره راه یافته است.

وی افزود: از این آثار بخشی در اداره کل و بخش دیگری در هنرستانهای هنرهای زیبا به نمایش گذاشته می شود.

افتتاحیه جشنواره هنرستانهای هنرهای زیبای فردا در تئاتر شهر

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج در خصوص مراسم افتتاحیه این جشنواره نیز افزود: در مراسم ویژه ای راس ساعت هشت و 30 دقیقه در تئاتر شهر کرج با حضور مسئولان استان جشنواره هنرستانهای هنرهای زیبای کشور رسما کار خود را آغاز خواهد کرد.

وی افزود: در این جشنواره 34 اثر انیمیش و فیلم کوتاه 25 تا 27 در سالن تئاتر شهر به نمایش درخواهد آمد.

این مسئول درباره زمان دقیق نمایش فیلم های این جشنواره کشوری نیز اعلام کرد: 25 بهمن ماه همزمان با آغاز افتتاحیه از ساعت 9 الی 10 صبح فیلم کوتاه و انیمیشن در این محل به نمایش در خواهد آمد.

همچنین از ساعت10تا 10.5 نیز تئاتر "خفقان" در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به کارگردانی سعید برجعلی از استان قم به نمایش درمی آید.

ساعت 11 تا 12 نیزتئاتر " اشخاص" در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به کارگردانی محسن محبی از ساوه روی صحنه خواهد رفت.



15 تا 15 و 30 دقیقه نمایش "برف ، خون، عشق" به کارگردانی سپهردارابی زاده از استان کرمان و 16 الی 17 نیز " مرغ دریایی " عبدالله زارعی از تبریز هر دو در سالن تئاتر شهر اجرا خواهد شد.

برنامه های 26 بهمن ماه به شرح ذیل است:

9-10 نمایش فیلم کوتاه و انیمیشن در سالن تئاتر شهر کرج

9.5 الی 10 "سه روایت از مردن" به کارگردانی مرتضی دستمرد از یاسوج سالن سیروس صابر اداره کل

11 الی 12 " روز عزیز مرده" به کارگردانی مینو بهادری از تبریز در سالن سیروس صابر اداره کل

15 الی 15.5 " یک قدم تا مرد" به کارگردانی حسین برفی از خرم آباد در سالن تئاتر شهر

و 16 الی 17 اجرای دو نمایش همزمان در سالن تئاتر شهر با نام های " سیگار" کاری از قم و " مرگ در می زند" از تبریز اجرا خواهد شد.