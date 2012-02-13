تعادل در عوامل موثر بر سلامت لازمه افزایش نشاط اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی یزدانی در آستانه برگزاری همایش سلامت و نشاط اجتماعی، افزود: سلامت نعمت بزرگی استت که هر نوع چالشی سبب بهم ریختن آن میگردد از همین رو عوامل روانی اهمیت بسیار زیادی در حفظ این سلامت دارد آنقدر که نه تنها عدم تعادل روانی خود نوعی بیماری است بلکه استمرار آن میتواند موجب بروز یا تشدید بیماریهای جسمی شود.
وی گفت: نشاط اجتماعی نیز زمانی در وجود انسان جلوه گر میشود که عوامل روحی، روانی و جسمی در تعادل و آرامش باشند و بهم ریختن نظم هر کدام از آنها سبب اختلال دیگر عوامل و در نهایت سلامت فردی و اجتماعی میگردد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اضافه کرد: وجود نشاط در هر فرد نه تنها روحیه بهتری به او میدهد بلکه سبب میشود که بدن قدرت مقابله بیشتری با انواع بیماریها داشته باشد. از سوی دیگر عوامل بسیاری در بوجود آمدن نشاط در انسان دخیل هستند که وجود یا فقدان آنها میتواند به شدت انسان را دستخوش تغییرات ایجادکننده افسردگی نماید.
وی ادامه داد: جامعه پزشکی کشور با توجه به آگاهی کامل از مسایلی که سبب افسردگی و از دست دادن نشاط میشوند، پیوسته در خدمت بیماران بوده است و با درمان ضایعات و بیماریهای جسمی، روحی و روانی نقش موثری در بازگرداندن نشاط به بیماران میتواند داشته باشد.
یزدانی ضمن تقدیر از همایشهای تخصصی سازمان نظام پزشکی ابراز امیدواری کرد این همایش نیز بتواند با جمعآوری نظرات و آرای صاحبنظران در ایجاد و تقویت نشاط اجتماعی اثرگذار باشد.
همایش سلامت و نشاط اجتماعی، شنبه 29 بهمن ماه جاری توسط سازمان نظام پزشکی و با حضور مسؤولان این سازمان و دستگاههای متولی حوزه سلامت و پژوهشگران و صاحبنظران مسایل اجتماعی و سلامت در تهران برگزار میشود.
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