انفجار بمب در شهر ترینکوت/ نشست مشترک مقامات افغانی و ناتو در کابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، پلیس افغانستان اعلام کرد که بر اثر انفجار یک بمب در شهر ترینکوت در ولایت اروزگان در 370 کیلومتری جنوب شهر دستکم یک نفر کشته و سه فرد دیگر زخمی شدند.

این انفجار ساعت 8 صبح به وقت محلی روی داد و فرد کشته شده پیمانکاری بود که مایحتاج پلیس را تامین می کرد.

خبر دیگر اینکه والی ولایت هرات از خلع سلاح 19 عضو طالبان و پیوستن آنها به دولت در 640 کیلومتری شهر کابل خبر داد.

این درحالیست که طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند. مقامات افغانی اعلام کردند که بیش از سه هزار عضو طالبان در یک سال گذشته سلاح های خود را زمین گذشته و به دولت پیوستند.

همچنین ژنرال "کارتسن جاکوبسن" سخنگوی ایساف از برگزاری نشست مشترک مقامات افغانی و ناتو در کابل با هدف گفتگو درباره اوضاع امنیتی افغانستان و کاهش آمار تلفات افغانی ها در این کشور خبر داد.

وی افزود: این سومین باری است مقامات افغانی، نمایندگان دولت و نمایندگان جامعه بین الملل و ایسف دور هم جمع شده و به بررسی آمار تلفات در این کشور می پردازند.

سخنگوی ایساف گفت: این نشست چهارم مارس (14 اسفند) در مقر ایساف در کابل برگزار می شود و در آن نمایندگانی از سازمان ملل در افغانستان و اعضای کمیته صلیب سرخ شرکت می کنند.

وزارت کشور افغانستان نیز از کشته شدن شش عضو طالبان و دو پلیس افغانی در جریان درگیریهای شبانه در ولایت پکتیکا در شرق این کشور خبر داد.