تیم فولاد ماهان در آینده از اعتبار فوتسال اصفهان دفاع می کند

محمد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به از دست رفتن فرصت فولاد ماهان برای رسیدن به قهرمانی مسابقات لیگ برتر اظهار داشت: ‌به نظر من تیم ما در فصل جاری چیزی کم نداشت اما متاسفانه به دلیل بدشانسی نتوانست صدر نشین لیگ برتر شود و همین مسئله باعث شد که نتوانیم در برخی بازی ها نتیجه بگیریم.

وی با اشاره به بدشانسی های ماهان تصریح کرد: فولاد ماهان در لیگ امسال یکی از بدشانس ترین تیم ها بود زیرا ما در تمامی بازی هایی که از رسیدن به سه امتیاز آن باز ماندیم، تیم برتر میدان بودیم.

بازیکن تیم ماهان تصریح کرد: از نظر درصد مالکیت توپ هیچ تیمی در بازی برابر فولاد ماهان برتری نداشت و نکته مهمتر اینکه ما فرصت های گلزنی فراوانی داشتیم که با بدشانسی از دست می رفت.

وی در پاسخ به این سئوال که فولاد ماهان در ادامه مسابقات لیگ برای چه هدفی مبارزه می کند، تصریح کرد:‌ ما در نیم فصل دوم انتظار شرایط بهتری را از تیم داشتیم که به خواسته اصلی خود نرسیدیم اما تردیدی نداشته باشید ما به آینده امیدواریم و از اعتبار فوتسال فولاد ماهان دفاع خواهیم کرد .

طاهری با اشاره به مسابقات باقیمانده از لیگ برتر فوتسال گفت: در این فصل چهار بازی دیگر پیش رو داریم که در این مسابقات با تمام قدرت و با انگیزه به مصاف حریفان خود خواهیم رفت و امیدوارم در این چهار مسابقه امتیازات کامل را به دست آوریم تا شرایط بهتری را در جدول پیدا کنیم.